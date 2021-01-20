Survivor 2021'in iddialı yarışmacısı adaya veda eden isim oldu

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021, dün akşam 9. yeni bölümüyle ekrana geldi. Survivor 2021 yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler arasında ödül oyunu oynandı. Oyunda skor 9-9'a gelinde bayrak yarışı yapıldı. Zorlu mücadelenin sonunda kazanan ise ünlüler oldu. Ödülün tadını çıkaran yarışmacılar, sosisli sandviçin sahibi oldu.

İSMAİL BALABAN VE POYRAZ BİRİNCİ OLDU

Survivor'ın ikinci haftasında ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununda eşitlik sağladı. İki takım da birer kez dokunulmazlığı kaybedince ada konseyinde ünlüler ve gönüllüler için SMS halk oylaması yapıldı. Acun Ilıcalı konseyde oylama sonuçlarını açıkladı. Ünlülerde SMS oylamasında en fazla oyu alan yarışmacı İsmail Balaban olurken, gönüllülerde SMS birincisi ise Poyraz oldu.

YARIŞAMAYA VEDA ETTİ

Survivor 2021'de eleme kalan İlayda, Öykü Çelik, Dora ve Sancakay arasında en az oyu alan isim yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı SMS oylaması sonuçlarına göre Survivor'dan elenen yarışmacının Sancakay olduğunu açıkladı.

"İNŞALLAH KALANLARDA KARAKTERİNDEN ÖDÜN VERMEDEN YARIŞIR"

Elendiğini öğrenince büyük bir şok yaşayan Sancakay, veda konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Herkes kalbinin ekmeğini yer. Buraya geldiğimde takımı birleştirmek için harekete ettiğimde ve karşı takımla konuştuğum için sürekli eleştirildim. Beni yazma nedenlerini duyduğumda ise kendimle gurur duydum. Karakterimden ödün vermeden yarıştım. İnşallah bundan sonra devam edecek olan arkadaşlar da benim gibi karakterlerinden ödün vermeden yarışırlar. İnşallah bu öğüdüme göre yarışırlar ve buradan elendikten sonra da rahatça aynaya bakabilirler. "

ACUN ILICALI: DAHA ÇOK KALMANI İSTERDİM

Sancakay'ın elenmesine şaşıran Acun Ilıcalı ise "Daha çok kalmanı isterdim. Erken vedalar beni hep çok üzüyor. Ama ben de biraz şaşırdım bu akşam" ifadelerini kullandı.