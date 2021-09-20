Sercan Yıldırım ile yoga eğitmeni Nihan Yönel evlilik yolunda ilk adımı attı. Daha önce sabaha karşı 05.17'de sevgilisine evlenme teklifi eden eski futbolcu, bu kez ailesiyle kız istemeye gitti.

Kimse ne yaptığını anlamadı! Kendini arabanın önüne atan adam, hiçbir şey olmamış gibi kalktı