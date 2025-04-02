Survivor\'da eleme potasına sürpriz isim dahil oldu!

Survivor All Star'da dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. Parkurdaki nefes kesen mücadeleler sonrasında ada konseyinde eleme adayları belli oluyor. Survivor'da dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve 2. eleme adayı da belli oldu.

Mavi takımın kazandığı dokunulmazlık oyunu sonrasında Kırmızı takımda eleme adayı belirleme konseyi yaşandı. Survivor'da ikinci eleme adayı Kırmızı takımdan oldu. Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Sedat, ikinci eleme adayı ise İsmail Balabanoldu.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987'de Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Akçay köyünde dünyaya gelmiştir. Geleneksel Türk güreşiyle ilgilenen bir ailede büyüyen Balaban, çocukluk yıllarından itibaren yağlı güreşe ilgi duymaya başlamıştır. Bu kültürel mirasın etkisiyle güreşe adım atan Balaban, sporculuk kariyerinde büyük başarılara imza atmıştır. Özellikle yağlı güreşin en prestijli organizasyonu olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivanlık unvanını kazanarak adını efsaneler arasına yazdırmıştır.

İsmail Balaban'ın güreş kariyeri, genç yaşlarında başladığı yağlı güreşle şekillenmiştir. 2013 yılında ilk kez Kırkpınar Başpehlivanı unvanını kazanan Balaban, 2017 yılında bu başarıyı bir kez daha tekrarlamıştır. Bu zaferler, onu Türkiye'nin en tanınan yağlı güreşçilerinden biri haline getirmiştir.