Survivor Gizem Memiç’ten sağlık itirafı: 2 yıldır dizim normale dönmedi

Survivor yarışmasıyla tanınan Gizem Memiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dizinden ameliyat olduğunu belirten Memiç, iyileşme sürecinin beklediği gibi ilerlemediğini ifade etti.

“2 YIL GEÇTİ AMA NORMALE DÖNMEDİ”

Gizem Memiç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün dizimden ameliyat olalı 2 yıl oldu ve bu kadar çalışmama rağmen hâlâ normal bir diz olamadı, belki de artık hiç olmayacak. Ama idare ediyorum."

GİZEM MEMİÇ KİMDİR?

Gizem Memiç, 1990 doğumlu Türk model, sunucu ve eski Survivor yarışmacısıdır. 2010 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda birinci olarak tanındı. Daha sonra televizyon projelerinde yer aldı ve özellikle Survivor yarışmasına katılmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Sporla yakından ilgilenen Memiç, sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.