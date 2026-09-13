Survivor sunucusu Murat Ceylan imajını değiştirdi! Yeni hali şaşırttı

Survivor Türkiye'nin sevilen sunucusu Murat Ceylan Wish, bu kez ekran performansıyla değil, müzik kariyeri ve değişen imajıyla gündeme geldi. Sunuculuğun ardından müzik dünyasına adım atan Ceylan, yeni şarkısının klip çekimi öncesinde görünümünde radikal bir değişikliğe gitti. Saçlarını boyatan ünlü ismin yeni tarzı sosyal medyada dikkat çekti.

MÜZİK KARİYERİNDE YENİ DÖNEM

Uzun süredir müzikle ilgilenen Murat Ceylan, kariyerinde yeni bir sayfa açarak şarkıcılığa yöneldi. İlk şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunan ve ardından ilk konserini veren Ceylan, müzik çalışmalarını hızlandırdı.

Albüm hazırlıkları kapsamında yoğun bir stüdyo döneminden geçen ünlü sunucu, artık sahne çalışmalarına da ağırlık vermeye başladı.

YENİ ŞARKISI İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇECEK

Ceylan, şimdi de “Kanlı Aşk” isimli yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Şarkının klibi için kamera karşısına geçecek olan Ceylan, çekimler öncesinde imajında değişikliğe gitti.

SAÇLARINI BOYATTI, ZAYIFLADI

Ünlü isim, saçlarını boyatarak alışılmış görüntüsünden farklı bir tarz denedi. Oldukça zayıfladığı görülen Ceylan, yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşırken yaşadığı değişim kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.

Murat Ceylan'ın yeni imajı sosyal medyada “tanımak zor” yorumlarına neden olurken, ünlü sunucunun yeni klipte nasıl bir tarzla izleyici karşısına çıkacağı da merak konusu oldu.