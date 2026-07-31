Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacıdan yeni paylaşım: Yeni hayatına alışmaya çalışıyor - Son Dakika
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Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacıdan yeni paylaşım: Yeni hayatına alışmaya çalışıyor

Survivor\'da bacağını kaybeden yarışmacıdan yeni paylaşım: Yeni hayatına alışmaya çalışıyor
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Survivor'ın yunan yarışmacısı Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti'nde geçirdiği kaza sonrası ampute edilen bacağının ardından rehabilitasyon sürecine devam ediyor. Floros, yürüteçle yürüdüğü anları paylaşarak, "İlerleme kaydetmeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı. Bir bacağını kaybeden genç yarışmacının, motivasyonunu koruduğu görüldü.

Dominik Cumhuriyeti'ndeki çekimler sırasında yaşadığı kazanın ardından bir bacağını kaybeden Yunan yarışmacı Stavros Floros, yeni hayatına alışmaya çalışıyor.

Survivor Yunanistan şampiyonu Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti'ndeki çekimler sırasında yaşadığı kazanın ardından yeni hayatına alışmaya çalışıyor. Zıpkınla avlandığı sırada sürat teknesinin çarpması sonucu ağır yaralanan ve bir bacağı ampute edilen Floros, uzun süren tedavi sürecinin ardından ülkesine dönmüştü.

YENİ BİR YAŞAM

Genç yarışmacı, evinden yaptığı yeni paylaşımda rehabilitasyon sürecinden bir anı takipçileriyle paylaştı. Floros'un yürüteçle yürümeye çalıştığı anlara ilişkin görüntüler ilgi gördü.

GEÇİRDİĞİ KAZA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Survivor Yunanistan çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Stavros Floros, denizde yaşadığı kaza sonucu ağır yaralandı. Sürat teknesinin çarpmasıyla yaralanan Floros, hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık iki aylık tedavi sürecinin ardından ameliyat edildi.

Amputasyon operasyonu sonrası ülkesine dönen yarışmacı, bundan sonraki tedavi ve rehabilitasyon sürecine Yunanistan'da devam etmeye başladı.

YENİDEN YÜRÜMEK İÇİN ÇABALIYOR

Yeni hayatına alışmaya çalışan Stavros Floros, evinden yaptığı paylaşımda yürüteçle yürüdüğü anlara yer verdi. Fiziksel sürecine devam eden Floros, paylaşımında ilerleme kaydetmeye devam ettiğini belirtti.

"İLERLEME KAYDETMEYE DEVAM EDİYORUM"

Yaşadığı zorlu sürece rağmen moralini yüksek tutmaya çalışan Stavros Floros, paylaşımının altına "İlerleme kaydetmeye devam ediyorum" notunu düştü.

Genç yarışmacının tedavi süreci ve yeni yaşamına uyum sağlama çabası yakından takip ediliyor.

Dominik Cumhuriyeti, Yunanistan, Magazin, Dünya, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Survivor Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacıdan yeni paylaşım: Yeni hayatına alışmaya çalışıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacıdan yeni paylaşım: Yeni hayatına alışmaya çalışıyor - Son Dakika
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