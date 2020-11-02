Suşehri Belediye Başkanı Yüksel, hafızlık kursu öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçede Hafızlık Kur'an Kursu'na giden öğrencilerle bir araya geldi.

Suşehri Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Yüksel, öğrencilere başarı dileyerek, "Kur'an-ı Kerim'e talebe olmanın onurunu ve şerefini Cenab-ı Hak sizlere bahşetmiştir. Bu yaşta Rabb'imizin mesajı ve kelamıyla tanışmış olmanız yeryüzünün en büyük mutluluklarından birisidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde ezberlemeyi hepimize nasip eylesin." dedi.

İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya ise 2016 yılında ilçede açılan Ömer Halis Demir Hafızlık Kur'an Kursuna giden öğrencilerden bazılarının hafızlık aldığını belirterek, kursa katılan öğrencileri hafız olarak görmeyi arzuladıklarını ifade etti.

Kaşkaya programı düzenleyen Başkan Yüksel ve ekibine teşekkür etti.