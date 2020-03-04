Suşehri Devlet Hastanesi B grubuna yükseltildi - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan devlet hastanesi, Sağlık Bakanlığının onayıyla C grubu kategorisinden B grubu kategorisine yükseltildi.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, yaptığı yazılı açıklamada, kısa süre önce ilçede 75 yataklı hizmete açılan C grubu Suşehri Devlet Hastanesinin 100 yataklı olarak B grubu hastane (Bölge hastanesi) kategorisine yükseltilmesinin Suşehri halkı başta olmak üzere, vadide bulunan tüm ilçe sakinlerini mutlu ettiğini belirtti.

Tüm vadi halkının umutla beklediği bu müjdeli haberden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere, tüm siyasilere teşekkürlerini ileten Uğurlu, şunları kaydetti:

"Hastanemizin B sınıfı kategorisine yükseltilmesiyle birçok yeni poliklinik ve servislerin yanında acil polikliniğinde de yenilikler olacaktır. C kategorisinde hizmet alamadığımız beyin cerrahı, cildiye, intaniye gibi bölümlerin gelmesiyle uzman hekim sayımız 15'ten 30'a ulaşmış olacaktır. Her poliklinikte görev yapan uzman kadro sayımız da 2 veya 3'e çıkmış olacak. Sivas'a sevk edilen hasta sayısında azalma olacaktır. Anestezi uzman sayımız 2'ye çıkarılarak daha fazla cerrahi müdahale yapılabilecektir. Suşehri Devlet Hastanesinin B sınıfı devlet hastanesi onayıyla hemşire, laboratuvar teknisyeni, hizmetli, güvenlik ve memur kadrosunda da artış olacaktır."

Hastanenin detayları hakkında da açıklamada bulunan Uğurlu, hastanedeki büyük değişimle Suşehri çevresindeki 8 ilçe halkının da sağlık hizmetlerinden faydalanacağını aktardı.

Uğurlu, D-100 kara yolu güzergahında meydana gelen trafik kazalarındaki yaralılara daha çabuk ve iyi müdahale edilebileceğini vurgulayarak, "Suşehri ve Kelkit Vadisi'ndeki tüm ilçelerimiz için çok büyük bir hizmet olmuştur. Bu hizmetin bizim için önemi ve anlamı büyüktü, çok şükür gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bu süreci AK Parti Suşehri İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleriyle takip ettiklerini anlatan Uğurlu, şöyle devam etti:

"Bu süreçte bizleri her zaman kabul eden ve en büyük emekleri olan Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, Sivas milletvekillerimiz İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci'ye, AK Parti İl Başkanımız Hakan Aksu'ya, Sağlık Bakanı Özel Kalem Müdürü Mehmet Çakırtaş'a ve Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven'e teşekkür ediyorum. Ayrıca hemşehrimiz eski milletvekili Ekrem Erdem'e ve önceki dönem AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Uğurlu'ya teşekkür ediyorum."