Suşehri'nde "Erkeklerde Görülen Kanser Türleri ve Tarama Testleri" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Suşehri'nde "Erkeklerde Görülen Kanser Türleri ve Tarama Testleri" konferansı düzenlendi

28.03.2022 12:17
Suşehri'nde "Erkeklerde Görülen Kanser Türleri ve Tarama Testleri" konferansı düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Erkeklerde Görülen Kanser Türleri ve Tarama Testleri" konulu konferans gerçekleştirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Erkeklerde Görülen Kanser Türleri ve Tarama Testleri" konulu konferans gerçekleştirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden (SCÜ) yapılan açıklamaya göre, Suşehri Sağlık Yüksekokulu tarafından 5'inci Geleneksel Halk Eğitim Günleri kapsamında düzenlenen konferansa Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ayşe Yılmaz, mart ayının Kolon Kanseri Farkındalık ayı olduğunu belirtti.

Kalın bağırsak kanserinin tüm kanser türleri arasında hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık görülen üçüncü kanser türü olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Cinsiyete göre değerlendirildiğinde erkeklerde, kadınlara göre daha sık görülmektedir ve erkeklerde kanser ölümleri içerisinde ikinci, kadınlarda ise üçüncü en sık ölüm sebebidir." ifadelerini kullandı.

Akciğer, mide, lenf ve kan, prostat, pankreas ve mesane kanserinin erkeklerde kadınlara oranla daha sık görüldüğüne dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Genel olarak değerlendirildiğinde kanser nedenleri değiştirilemeyen faktörler ve değiştirilebilen faktörler olarak iki ana başlık atında toplanabilir. Değiştirilemeyen faktörler yaş, cinsiyet ve genetiktir. Değiştirilebilen davranışsal ve çevresel faktörlerin başında ise sigara içmek, beslenme tarzı, aşırı kilolu olmak, egzersiz durumu ve alkol tüketimi ile zararlı kimyasallara-radyasyona maruz kalmak, hava kirliliği sayılabilir."

Yılmaz, erken tanı ve teknolojinin gelişmesiyle yeni tedavi yöntemlerinin kullanılmasının ölüm oranını azalttığını, sağlıklı yaşam biçimi davranışları benimsemenin kanserden korunmada büyük önem taşıdığını belirtti.

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Cumhuriyet, Suşehri, Kanser, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suşehri'nde 'Erkeklerde Görülen Kanser Türleri ve Tarama Testleri' konferansı düzenlendi - Son Dakika


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