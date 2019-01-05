Suşehri'nde Kar Yağışı
1 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışının ardından yollarda kar temizleme çalışmalarına başlandı.
Sivas
'ın Suşehri
ilçesinde kar yağışının ardından yollarda kar temizleme çalışmalarına başlandı.
Suşehri Belediyesine bağlı ekipler, ilçede gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından, sabah saatlerinde ana cadde üzerinde kar yığıntılarını iş makineleri yardımıyla ilçe merkezi dışına taşıdı.
Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel
de çalışmaları yerinde inceledi. Kar
kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi geçtiğini aktaran Yüksel, "Belediyemize bağlı iş makinelerimizle kar temizleme çalışmalarına başladık. Öncelikle ana cadde üzerinde temizleme çalışması yapıldı. Ara caddelerde ve yollarda da iş makinesi yardımıyla kar kürüme işlemleri devam ediyor. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz." diye konuştu.
İlçeden geçen D-100 kara yolu üzerinde de çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:43 Kaynak: AA
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