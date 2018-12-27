Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde Lokanta Çalışanları 'Kardan Cami' Yaptı

Suşehri'nde Lokanta Çalışanları 'Kardan Cami' Yaptı

1 saat önce

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde lokanta çalışanları, iş yerinin önüne kardan cami yaptı.

Suşehri'nde Lokanta Çalışanları 'Kardan Cami' Yaptı, System.String[]
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde lokanta çalışanları, iş yerinin önüne kardan cami yaptı.

İlçe merkezindeki lokantanın çalışanları kar yağışının ardından Sivas Caddesi üzerindeki iş yerinin önüne 4 minareli kardan cami yaptı. Kardan caminin üzerine 'Ezan dinmez, bayrak inmez' yazısı asılarak, Türk bayrağı dikildi. Kardan cami caddeden geçenlerin ilgisini çekti.

Lokanta işletmecisi Yakup Kahraman genellikle kardan adam yaptıklarını belirterek, "Ülkemizde içten ve dıştan maddi, genel sıkıntılarda kaldığımız noktada, Allah'ın verdiği bu rahmetle, karla bütün Müslümanların, özellikle ülkemizin birlik ve beraberliği için, iç ve dış güçlere karşı birlikteliğin bir simgesi olmasını düşündük" diye konuştu.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:36 Kaynak: DHA

Sivas, Suşehri, Güncel
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