Suşehri'nde uzaktan eğitime destek kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, uzaktan eğitime destek için tablet ve bilgisayar bağış kampanyası başlatıldı.

Kaymakam Hidayet Sarı, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yapamayan sınıfların internet üzerinden uzaktan eğitime devam ettiklerini söyledi.

İnternet alt yapısının güçlendirilmesi için gereken girişimlerde bulunduklarını aktaran Sarı, şunları kaydetti:

" Bilgisayar, ya da tablet alma imkanı olmayan tüm öğrencilerimiz için, tablet kampanyası başlattık. Suşehri Kaymakamlığı SYDV'nin 100 tablet bağışıyla başlayan kampanyamıza, bir diğer kamu kurumumuz olan Suşehri Belediyesi de 100 tabletle destek verdi. Hayırseverlerimize de çağrımızın ulaşması üzerine ilk etapta Suşehri İlim ve Eğitim Vakfı (SİEV) 158 tabletle, Murat Petrol Ürünleri 6 bin lira ile, Çelik Nakliyat 3 bin lira ile, Arslanlar Market 2 bin lira ile destek oldu. İnşallah bu desteğin daha çok artacağını ümit ediyorum."