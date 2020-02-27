Suşehri Ülkü Ocakları şehitler için mevlit okuttu - Son Dakika

Suşehri ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı şehitler için mevlit okuttu.

Şahinler Camisi'nde okutulan mevlit programına partililer ve vatandaşlar katıldı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanı Resul Kılıç, yaptığı açıklamada, "Şehit olan askerlerimiz, polislerimiz, sivil vatandaşlarımız ve PKK tarafından şehit edilen Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi Teşkilat Başkanı Fırat Çakıroğlu için mevlit okuttuk. Teşrifleriyle bizleri onurlandıran ülkü kardeşlerime ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Allah bugünleri bir daha yaşatmasın, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.