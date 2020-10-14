Susurluk Belediye Başkanı Güney, ilçenin jeotermal üretim merkezi olacağını söyledi - Son Dakika

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, ilçe olarak 'Termal Seracılık' projesiyle üretim merkezi olacaklarını belirtti.

Güney, kentteki bir jeotermal serayı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Ilıcaboğazı ve Kepekler mahallelerindeki jeotermal su kaynaklarını değerlendireceklerini dile getiren Güney, "Susurluk Belediyesi olarak şehrimize yapılacak her türlü yatırımın yanındayız ve yardımcı olmaya hazırız. Kepekler bölgesine yapılacak olan jeotermal yatırımın, diğer yatırım olanaklarının da önünü açacağını düşünüyoruz." diye konuştu.