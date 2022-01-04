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Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun son sözleri: Yaptıklarımız ya da yapacaklarımızdan haberiniz yok - Son Dakika

Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun son sözleri: Yaptıklarımız ya da yapacaklarımızdan haberiniz yok

04.01.2022 18:15

Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile Şahin Aslan'ın Kadıköy'deki bir restoranda, iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, 'kasten öldürme' suçundan tutuklamaya sevk edilen şüphelilerden Mehmet Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı. Çakır'ın ifadesinde Bandırmalıoğlu'nun çatışma öncesinde "Siz bizim kim olduğumuzu bilmiyorsunuz, yaptıklarımız ya da yapacaklarımızdan haberiniz yok" diyerek Fuat Çakır'ı tehdit ettiğini söyledi.

Kadıköy Kalamış'ta 20 Aralık Pazartesi akşam saatlerinde bir restorana gelen 90'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler ve Susurluk Davası'nda adı geçen eski Özel Harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile bir grup arasında silahlı kavga çıktı. Yaşanan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan öldürülürken 5 kişi de yaralandı. Polis, olayla ilgili yaptığı çalışmada 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Mehmet Çakır isimli şahıs adliyeye sevk edildi.

SON SÖZLERİ: BİZİM YAPACAKLARIMIZI BİLMİYORSUNUZ

İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nda ve nöbetçi mahkemede verdiği ifadede Mehmet Çakır, çatışma öncesinde Ziya Bandırmalıoğlu'nun, "Siz bizim kim olduğumuzu bilmiyorsunuz, yaptıklarımız ya da yapacaklarımızdan haberiniz yok" diyerek Fuat Çakır'ı tehdit ettiğini söyledi. Fuat Çakır'ın ise karşılık vererek, "Siz devleti kullanarak çetecilik yapan 3-5 kişi bir araya gelmiş, kendisini devlet zanneden kişilersiniz. Ben devletin kim olduğunu bilirim. Devletimden başkasını da tanımam. İtaatim de Allah'a ve devletedir. Başımın tacısınız, misafirimsiniz, isterseniz bu meseleyi yarın konuşalım" şeklinde konuşmayı bitirdiğini anlattı.

Öldürülen Bandırmalıoğlu'nun son sözleri: Yaptıklarımız ya da yapacaklarımızdan haberiniz yok

"BANDIRMALIOĞLU FUAT ÇAKIR'IN KAFASINA SİLAH DAYADI"

Bunun üzerine Bandırmalıoğlu'nun ayağa kalkıp hafifçe gülümsediğini, silahını belinden sağ eli ile çekerek Fuat Çakır'ın başına dayadığını söyleyen Mehmet Çakır, Ayhan Çakır'ın "Dur yapma" diye bağırdığını belirtti. Bu sırada Fuat Çakır'ın, Ziya Bandırmalıoğlu'nun eline sarıldığını belirten Mehmet Çakır, silahın yön değiştirerek birden çok kez ateş aldığını söyledi. Silahın Fuat Çakır tarafından Ziya Bandırmalıoğlu'nun elinden alınıp alınmadığını hatırlamadığını belirten şüpheli Mehmet Çakır, kendisinin de elindeki 7,65 mm silah ile masaya doğru koştuğunu, 'dur' yapma diye bağırdığını bildirdi.Mehmet Çakır, Bandırmalıoğlu'na zarar vermesini engellemek amacıyla 2 el, Şahın Aslan'a ise belden aşağısına doğru 2 ateş ettiğini söyledi. Şüpheli Mehmet Çakır, anne ve babası 11 yaşında öldüğü için, akrabaları olan Çakır ailesinin yanında büyüdüğünü, Fuat ve Ayhan Çakır'ı ağabeyi gibi gördüğünü anlattı. Mehmet Çakır, Çakır ailesinin işletmecisi olduğu kafe, marina, çay bahçesi ve restoranların aksayan yönlerini takip ettiğini, ayrıca kepçe operatörü olarak da çalıştığını belirtti.

Öldürülen Bandırmalıoğlu'nun son sözleri: Yaptıklarımız ya da yapacaklarımızdan haberiniz yok

ŞAHİN ASLAN DA İKİ SİLAH VARDI

Seken kurşunlarla yaralanıp yere düştüğünü anlatan Mehmet Çakır, Bandırmalıoğlu'nun silahını çekmesinin ardından Şahin Aslan'ın da silahını çıkartarak ateş ettiğini belirtti. Çakır, öldürme kastıyla hareket etmediğini, böyle bir niyeti olsa yakınında olan Şahin Aslan'ın başına ateş edebileceğini ifade etti. Fuat Çakır'ın üzerinde silah olmadığını söyleyen şüpheli Mehmet Çakır, Ayhan Çakır'ın üzerinde ise silah olduğunu ve Şahin Aslan'da da iki silah olduğunu anlattı.

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Ziya Bandırmalıoğlu, Mehmet Çakır, Şahin Aslan, Fuat Çakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun son sözleri: Yaptıklarımız ya da yapacaklarımızdan haberiniz yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun son sözleri: Yaptıklarımız ya da yapacaklarımızdan haberiniz yok - Son Dakika
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