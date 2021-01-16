Susuz kalan baraja 50 kilometre mesafeden takviye - Son Dakika

Susuz kalan baraja 50 kilometre mesafeden takviye

16.01.2021 13:23

Susuz kalan baraja 50 kilometre mesafeden takviye Sivas'ta su seviyesi hızla düşen 4 Eylül barajına, Pusat Özen barajından su takviyesi yapılacak.

Susuz kalan baraja 50 kilometre mesafeden takviye

Sivas'ta su seviyesi hızla düşen 4 Eylül barajına, Pusat Özen barajından su takviyesi yapılacak. 300 milyonluk dev proje DSİ'nin 2021 yatırım programına alındı

SİVAS - Sivas'ta su seviyesi hızla düşen 4 Eylül barajına Pusat Özen barajından su takviyesi yapılacak. 300 milyonluk dev proje DSİ'nin 2021 yatırım programına alındı.

Sivas'ta son yıllarda artan kuraklıkla birlikte bir çok göl kururken baraj ve göletlerde de su seviyesi düştü. Sivas'ta yakın bir tarihe kadar içme suyu ihtiyacının da karşılandığı 4 Eylül barajı da yaşanan kuraklıktan nasibini aldı. Sulamada kullanılan barajda su seviyesi 4'te 1 oranına kadar geriledi.

50 kilometre mesafeden su taşınacak

Merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan 4 Eylül barajının yeniden içme suyu ihtiyacına cevap verebilmesi için, 50 kilometre uzaklıkta bulunan Pusan Özen barajından 4 Eylül Barajına su aktarılması sağlayacak proje geliştirildi. 300 milyon TL yatırım bedelli proje onaylanarak DSİ Genel Müdürlüğünün 2021 yatırım programına alındı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin bu haberi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Susuz kalan baraja 50 kilometre mesafeden takviye
Susuz kalan baraja 50 kilometre mesafeden takviye
Susuz kalan baraja 50 kilometre mesafeden takviye
Susuz kalan baraja 50 kilometre mesafeden takviye

Yatırım, Eylül, Sivas, Susuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Susuz kalan baraja 50 kilometre mesafeden takviye - Son Dakika


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