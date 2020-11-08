Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi - Son Dakika

Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi

08.11.2020 10:04
Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi, System.String[]

Konya'da bir süt fabrikasında süt kazanında banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra tutuklanan şahsın ifadesi ortaya çıktı. Dezenfektan kazanına girdiğini söyleyen şahıs, "İç çamaşırlarım üzerimdeydi" diyerek kendisini savundu.

Konya'da büyük tepki çeken 'süt banyosu' olayının zanlıları tutuklandı. Zanlılar ifadelerinde ne yaptıklarını ve neden yaptıklarını anlattı. İfadelerde zanlılar "Süt değildi, dezenfektan kazanıydı. Kazana iç çamaşırlarımla girdim" diyor. Son sözü ise savcılık soruşturması sürecinde bilirkişiler söyleyecek.

"DEZENFEKTAN KAZANINA GİR DE VİDEO ÇEKELİM"

Konya'dan Türkiye'ye yayılan görüntülerde süt teknesi içinde banyo yaptığı görülen Emre Sayar ifadesinde olayı şöyle anlattı:

"Bu işyerinde 4 aydır çalışıyorum. O gün süt toplama merkezindeki soğutma tanklarını temizliyordum. Depo görevlisi Uğur Turgut yanıma gelerek 'Dezenfektan kazanının içine gir de bir video çekelim' dedi. Önce kabul etmedim ancak Uğur ile samimi olduğumuz için kabul ettim.

"İÇ ÇAMAŞIRLARIMLA GİRDİM"

Dezenfektan teknesine sıcak su dökerek tekneyi hazırladım. Üzerimdeki kıyafetleri çıkardım. İç çamaşırlarımla teknenin içerisine girdim. Uğur da telefonu ile beni videoya aldı. Uğur'a 'Sakın bir yerde paylaşma demiştim. Uğur da 'Tamam' demişti. 5 Kasım'da tanıdıklarım beni arayarak internette videomu gördüklerini söyleyince videonun paylaşılmış olduğunu anladım. Sonra Uğur beni aradı. 'Polis bizi çağırıyor' dedi. Ben kesinlikle süt ile banyo yapmadım. Dezenfektan teknesinde süt lekesi kalmış sıcak su ile banyo yaptım. Süt tankları zaten -4 derece olur ve içine girilemez"

"BİR DAKİKA İÇİNDE SİLMİŞTİM, HER YERE YAYILMIŞ"

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; görüntüleri çeken Uğur Turgut da "O gün temizlik yapıyorduk. Emre'ye 'Kazana gir de video çekelim' dedim. Emre üzerindeki kıyafetleri çıkarıp iç çamaşırlarıyla dezenfektan kazanına girdi ben de videoya çektim. Süt ile banyo yapmadı süt lekesi olan dezenfektan kazanında banyo yaptı. Aynı gün TikTok adlı uygulamada videoya düzenleme yaptım. Videoyu yaklaşık bir dakika içinde silmiştim. Polis beni arayınca videonun yayıldığını anladım" dedi.

Savcılığın yürüttüğü soruşturmada banyo yapılan kazanda süt mü yoksa dezenfektan mı olduğuna dair bilirkişi raporu da alınacak. Soruşturma devam ediyor.

Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi

Türkiye, Polis, Video, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 kız kardeş, evlerinde çıkan yangından kedilerinin sesi sayesinde kurtuldu Seçim sonuçlarını protesto eden silahlı Trump destekçileri sokağa indi Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Kardeşinin eşiyle ilişkiye giren Giggs hakkında çarpıcı itiraf: O bağımlı bir kadın avcısı
42. İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı! Metrobüs seferleri FSM'den yapılacak 42. İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı! Metrobüs seferleri FSM'den yapılacak         
09:15
ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı: Bölen değil, birleştiren olacağım ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı: Bölen değil, birleştiren olacağım         
07:09
Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı         
05:25
Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım         
01:13
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım         
18:15
Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var         
16:59
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 10:14:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei