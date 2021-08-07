Sütçüler'deki yangın bölgesinde yağmur sevinci - Son Dakika

Sütçüler'deki yangın bölgesinde yağmur sevinci

Yaklaşık bir saat süren sağanak yağış yangın bölgesinde etkili oldu

ISPARTA - Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde devam eden yangın bölgesinde sağanak yağış etkili oldu.

Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyü'ndeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda pazartesi günü başlayan yangın 6'ıncı günde 2 bölgede devam etti. Sabah saatlerinden itibaren arazi şartlarının zor olduğu bölgede devam eden yangınla mücadeleye 3 helikopter de havadan destek verdi. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği Çandır köyünde saat 15.15 itibariyle sağanak yağış başladı. Yaklaşık 1 saat süren yağış Çandır köyünün yanı sıra Sütçüler ilçesi ve çevresinde etkili oldu. Yağış sonrası Çandır Köyü'nde yangının devam ettiği bir bölgenin bulunmadığı öğrenildi.