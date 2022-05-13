"Sutyen takmıyor" sözleri büyük tepki çekmişti! Ahmet Çakar, tecavüz ve fuhuştan yargılanan Adnan Oktar'ın kanalından çıktı! - Son Dakika

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen'in Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafet nedeniyle hedef aldı.

SKANDAL İFADELERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Akit TV'de yayınlanan programa katılan Çakar, "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Yani sutyen yok. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?" ifadesini kullandı.

ADNAN OKTAR'IN KANALINDA EKRANLARA ÇIKMIŞ

Çakar'ın sözlerine kamuoyundan birçok tepki geldi. Melis Sezen'i dekoltesi ve sutyen giymediği sebebiyle ile hedef gösteren Ahmet Çakar'ın birçok kadına tecavüzle ve fuhşa zorlamasıyla hakim karşısına çıkan Adnan Oktar'ın kanalı olan A9 TV'de programlara katıldığı ortaya çıktı.