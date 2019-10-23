Suudi Arabistan'da Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları görevden alındı

Suudi Arabistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Kraliyet kararıyla görevden alındı. Görevden alınan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf'ın yerine Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud getirilirken, Ulaştırma Bakanı Nebil el-Amudi'in yerine Salih bin Nasır el-Casir atandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'da 2 bakan peş peşe görevden alındı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf ve Ulaştırma Bakanı Nebil el-Amudi görevden alınırken Dışişleri Bakanlığı'na Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud, Ulaştırma Bakanlığı görevine de Salih bin Nasır el-Casir getirildi.

Faysal bin Ferhan, şubat ayından bu yana Suudi Arabistan'ın Berlin Büyükelçisi olarak görev yaparken, Casir ise Suudi Arabistan Havayolları Genel Müdürü'ydü.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden kısa bir süre sonra Adil el-Cubeyr Dışişleri Bakanlığı görevinden alınmış yerine İbrahim el-Assaf getirilmişti.