Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları görevden alındı
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları görevden alındı

Suudi Arabistan'da Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları görevden alındı

52 dakika önce

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf ve Ulaştırma Bakanı Nebil el-Amudi, Kraliyet kararıyla görevlerinden alındı.

Suudi Arabistan'da Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları görevden alındı, System.String[]

Suudi Arabistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Kraliyet kararıyla görevden alındı. Görevden alınan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf'ın yerine Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud getirilirken, Ulaştırma Bakanı Nebil el-Amudi'in yerine Salih bin Nasır el-Casir atandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'da 2 bakan peş peşe görevden alındı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf ve Ulaştırma Bakanı Nebil el-Amudi görevden alınırken Dışişleri Bakanlığı'na Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud, Ulaştırma Bakanlığı görevine de Salih bin Nasır el-Casir getirildi.

Faysal bin Ferhan, şubat ayından bu yana Suudi Arabistan'ın Berlin Büyükelçisi olarak görev yaparken, Casir ise Suudi Arabistan Havayolları Genel Müdürü'ydü.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden kısa bir süre sonra Adil el-Cubeyr Dışişleri Bakanlığı görevinden alınmış yerine İbrahim el-Assaf getirilmişti.

Mehmet Cahit Turhan, Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Savunma Bakanı Esper'den Irak'a sürpriz ziyaret
Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan, Türkiye'den aldığı narenciyede "analiz" krizi başlattı Barış Pınarı Harekatı süresince gönüllü askerliğe 130'u kadın, 2 bin 330 kişi başvurdu ABD'li Bakan Yardımcısı Rayburn'ün YPG/PKK'nın çevirmeninin yüzüne kalem fırlattığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 23:20:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları görevden alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]