Suudi Arabistan'da karla kaplı çölde develerin yürüyüşü izlenme rekorları kırdı - Son Dakika

Suudi Arabistan'da karla kaplı çölde develerin yürüyüşü izlenme rekorları kırdı

Suudi Arabistan'ın Hail bölgesi yağan karla beyaza büründü.

Suudi Arabistan'ın Hail bölgesi yağan karla beyaza büründü. Karda yürüyen develerin görüntüsü izlenme rekorları kırdı. Suudi Arabistan'ın Hail bölgesi hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile kar yağdı. Hava sıcaklığının eksi 1'e kadar düştüğü bölge beyaz örtüyle kaplandı. Bölgedeki turistler kar görmenin heyecanı beyaza bürünen çöle akın ederken, turistler tarafından çekilen çölde karın tadını çıkaran devenin görüntüsü izlenme rekorları kırdı.



Son Dakika

Son Dakika! Ermenistan'da eleştirilerin hedefi olan Başbakan Paşinyan istifa etmeyeceğini açıkladı

İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok

Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek

PKK'da teröristler örgütün elebaşı Murat Karayılan'a kazan kaldırdı: Sıranın size geldiğini anladınız, alçak adam

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor

Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır

İnsanlık dışı uygulama! ABD'de ölen korona hastalarını 15 liraya mahkumlara taşıtıyorlar

Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor