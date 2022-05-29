Suudi Arabistan'da "Kızıl Dalga" ortak tatbikatı başladı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da "Kızıl Dalga" ortak tatbikatı başladı

29.05.2022 18:30
Suudi Arabistan'da "Kızıl Dalga" ortak tatbikatı başladı

Suudi Arabistan, Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkelerle Cidde kentinde askeri tatbikat başlattı.

Suudi Arabistan, Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkelerle Cidde kentinde askeri tatbikat başlattı.

"Kızıl Dalga Tatbikatı" Komutanı Yahya Asiri, tatbikat hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Suudi Arabistan ordusunun, Kızıldeniz'le kıyısı olan Mısır, Ürdün, Sudan, Cibuti ve Yemen'ın katılımıyla Cidde'de tatbikat başlattığını belirten Asiri, tatbikata Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra kara birlikleri ve sınır muhafızlarının da katılım gösterdiğine işaret etti.

Komutan Asiri, Suudi Arabistan merkezli El-İhbariye kanalına yaptığı açıklamada da tatbikatta ilk defa Apache helikopterleri kullanıldığına dikkati çekti.

Suudi Arabistan, Ocak 2019'da da Kızıl Dalga Tatbikatı-1'i söz konusu 5 ülkenin katılımıyla yapmıştı.

Riyad yönetimi, Ocak 2020'de ise Kızıldeniz geçişlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla "Arap ve Afrika Ülkeleri Konseyi"nin oluşturulmasına öncülük etmişti.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Kızıldeniz, Tatbikat, Yemen, Güncel, Son Dakika

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