Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle cemaatle namaz kılınmayacak - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle cemaatle namaz kılınmayacak

31 dakika önce

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kabe ve Mescid-i Nebevi dışında ülkedeki camilerde cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmayacak.

Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle cemaatle namaz kılınmayacak, System.String[]

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kabe ve Mescid-i Nebevi dışında ülkedeki camilerde cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmayacak.

Suudi Arabistan resmi ajansının (SPA) haberine göre, ülkenin en yüksek dini otoritesi Kıdemli Alimler Konseyi, cuma namazı başta olmak üzere camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi yönünde karar aldı.

Mekke'deki Kabe ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin bu kararın dışında bırakıldığı belirtilirken, virüsün hızla yayılmasının ana nedeninin kalabalık alanlar olduğu ve bu süreçte alınacak önlemlerin önemine ilişkin raporların ardından söz konusu kararın alındığı kaydedildi.

Karar kapsamında, camilerden ezanların okunacağı ve ardından Müslümanların namazlarını evlerinde eda etmeleri yönünde bir uyarının yapılacağı aktarıldı.

Suudi Arabistan yerel basınında, önlemler kapsamında Kral Selman bin Abdulaziz'in başkanlık edeceği Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın da iki hafta yapılmayacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 133'e yükseldiğini, bunlardan 6'sının da iyileştiğini bildirmişti.

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:22 Kaynak: AA
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