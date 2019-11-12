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Suudi Arabistan'da sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı: 4 yaralı
7 saat önce
Suudi Arabistan'da düzenlenen bir gösteride sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:39 Kaynak: İHA
Suudi Arabistan'da düzenlenen bir gösteride sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 sanatçı yaralandı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Parkı'nda sahnelenen oyun sırasında sahnedeki sanatçılara bir kişi tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Suudi Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 4 sanatçının yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Saldırganın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Oyunculara düzenlenen bıçaklı saldırı sonrası Kral Abdullah Park'ı boşaltıldı. - RİYAD
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