Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan, Kaşıkçı Konusu Kapansın, Diye Medyaya Para Ayırdı'

Suudi Arabistan, Kaşıkçı Konusu Kapansın, Diye Medyaya Para Ayırdı'

1 saat önce

TÜRK Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "Suudi Arabistan, aylardır milyar dolar, on milyar doları sırf medyaya ayırdı; bu konuyu basın ve politikacılar kapatsın diye.

Suudi Arabistan, Kaşıkçı Konusu Kapansın, Diye Medyaya Para Ayırdı', System.String[]
TÜRK Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci  Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili " Suudi Arabistan, aylardır milyar dolar, on milyar doları sırf medyaya ayırdı; bu konuyu basın ve politikacılar kapatsın diye. Amerika'da birçok gazeteci beni arıyor, 'Burada ciddi para dağıtılıyor, artık kimse yazı yazmıyor' diye" dedi. 

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Kışlakçı, 'Erzurum Diplomasi Akademisi Toplantısı'na katıldı. Kışlakçı, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Orta Doğu'daki Yeni Eksenler ve Değişen Jeopolitik' konulu konferansta gündemi değerlendirdi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili konuşan Kışlakçı, "Suudi Arabistan, aylardır milyar dolar, on milyar doları sırf medyaya ayırdı; bu konuyu basın ve politikacılar kapatsın, diye. Amerika'da birçok gazeteci beni arıyor. 'Burada ciddi para dağıtılıyor, artık kimse yazı yazmıyor' diye. Washington Post'ta editör arkadaşım var, o da aradı diyor ki 'İşte 500- 600 milyon dolar, ne kadar istiyorsan yeter ki sus' diyorlar. Çünkü tek o kaldı bu konuda yazan. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek, kendisiyle görüşeceğiz" diye konuştu. 

Uluslararası kurumların çöktüğünü, Müslümanların etkili olamadığını kaydeden Turan Kışlakçı, BM Genel Kurulu'nda mayıs ayında gündeme gelecek Cemal Kaşıkçı konusunda karar çıkmasını beklemediklerini söyledi. 

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:33 Kaynak: DHA

Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Onur Büyüktopçu'ya Mahrem Görüntüleriyle Şantaj! Ünlü Fenomen Selin Ciğerci'ye Babasından 1,5 Milyon TL'lik Doğum Günü Hediyesi Gri Listedeki Terörist, K.Irak'taki Operasyonda Öldürüldü Yeni Zelanda'daki Saldırıda, Teröriste Silahsız Karşı Koyan Kahraman Göçmen Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 20:04:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan, Kaşıkçı Konusu Kapansın, Diye Medyaya Para Ayırdı'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]