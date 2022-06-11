Suudi Arabistan: Ürdün üzerinden yapılan 3 uyuşturucu kaçakçılığı engellendi - Son Dakika
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Suudi Arabistan: Ürdün üzerinden yapılan 3 uyuşturucu kaçakçılığı engellendi

11.06.2022 15:34
Suudi Arabistan: Ürdün üzerinden yapılan 3 uyuşturucu kaçakçılığı engellendi

Suudi Arabistan, Ürdün ile arasındaki El-Hadise Sınır Kapısı'ndan gerçekleştirilen 3 uyuşturucu kaçakçılığının engellenerek, 302 bin 255 adet captagon hapının ele geçirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, Ürdün ile arasındaki El- Hadise Sınır Kapısı'ndan gerçekleştirilen 3 uyuşturucu kaçakçılığının engellenerek, 302 bin 255 adet captagon hapının ele geçirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Gümrük Vergi ve Zekat Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, kaçakçıların ele geçirilen uyuşturucu haplarını sınırdan geçen araçların içine gizlediği belirtildi.

İlk engellenen girişimde, kamyonun yakıt deposunun içine gizlenmiş 261 bin 630 captagon hapı bulunduğu belirtilen açıklamada, ikinci kaçakçılık girişiminde uyuşturucu sevkiyatı yapan kişinin 31 bin 325 hapı diş sağlığında kullanılan ekipmanların arasına koyarak vücuduna sardığı tespit edildi.

Üçüncü kaçakçılık girişimiyle Suudi Arabistan'a sokulmaya çalışılan 9 bin 300 captagon hapın sanat tablolarının arasına gizlendiği aktarıldı.

Kaçakçılık girişimlerinin engellenmesi sırasında uyuşturucu ile mücadele ekipleriyle koordinasyonlu bir şekilde çalışıldığı, operasyonda özel yetiştirilmiş polis köpeklerinin de kullanıldığı kaydedildi.

Captagon haplarının yakalanmasının ardından 3 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın ithalat ve ihracat üzerindeki gümrük kontrolünü sıkılaştırmaya devam ettiği vurgulandı.

Suudi Arabistan makamları, 18 Mart'ta ülkenin batısındaki Cidde kentinde 1 milyon 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan: Ürdün üzerinden yapılan 3 uyuşturucu kaçakçılığı engellendi - Son Dakika

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