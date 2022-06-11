Kaçakçılık girişimlerinin engellenmesi sırasında uyuşturucu ile mücadele ekipleriyle koordinasyonlu bir şekilde çalışıldığı, operasyonda özel yetiştirilmiş polis köpeklerinin de kullanıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suudi Arabistan: Ürdün üzerinden yapılan 3 uyuşturucu kaçakçılığı engellendi - Son Dakika

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