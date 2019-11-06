Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan, Yemen Büyükelçiliğini Aden'e taşıyacak
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, Yemen Büyükelçiliğini Aden'e taşıyacak

Suudi Arabistan, Yemen Büyükelçiliğini Aden'e taşıyacak

6 saat önce

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, ülkesinin Yemen büyükelçiliğinin geçici başkent Aden'e taşınacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, Yemen Büyükelçiliğini Aden'e taşıyacak, System.String[]

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, ülkesinin Yemen büyükelçiliğinin geçici başkent Aden'e taşınacağını duyurdu.

Suudi uydu kanalı MBC'ye telefonla bağlanan Büyükelçi Al Cabir, Yemen hükümeti ile ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın Aden'de varlık göstermelerini kolaylaştıracağını ve büyükelçiliğin Aden'de yeniden açılacağını belirtti. Büyükelçi konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Suudi Arabistan, Yemen'de 2015'te başlayan savaş nedeniyle Sana'daki büyükelçilik ile Aden'deki Konsolosluğu Cidde'ye taşımıştı.

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Yemame Sarayı'nda törenle imzalanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:58 Kaynak: AA
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