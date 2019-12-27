Suudi Gazeteci Suud'dan Netanyahu'ya destek - Son Dakika
Son Dakika Politika Suudi Gazeteci Suud'dan Netanyahu'ya destek - Son Dakika

Suudi Gazeteci Suud'dan Netanyahu'ya destek

7 saat önce

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yakınlığıyla bilinen Suudi gazeteci Muhammed Suud, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya parti seçimlerinde destek verme amacıyla telefon bağlantısı gerçekleştirdi.

Suudi Gazeteci Suud'dan Netanyahu'ya destek, System.String[]

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yakınlığıyla bilinen Suudi gazeteci Muhammed Suud, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya parti seçimlerinde destek verme amacıyla telefon bağlantısı gerçekleştirdi.


Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yakınlığıyla bilinen Suudi gazeteci Muhammed Suud, Likud partisi içerisinde düzenlenen parti başkanlığı seçimlerinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek için telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Netanyahu'ya desteğini ileten Suud, tüm İsrail halkından Netanyahu'ya oy vermelerini istedi. Gazeteci Suud'a teşekkür eden Netanyahu, partisi Likud içerisinde düzenlenen parti başkanlığı seçimlerini kazandı.


Öte yandan gazeteci Suud, Temmuz ayında İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmişti. Filistinliler, gazeteci Suud'u Mescid-i Aksa'nın avlusundan kovmuştu. - TEL AVİV

Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan, İsrail, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:31 Kaynak: İHA
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