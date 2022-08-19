Video: Süveyş Kanalı'ndaki Günlük Geçiş Trafiği Rekor Düzeye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Süveyş Kanalı'ndaki Günlük Geçiş Trafiği Rekor Düzeye Ulaştı

19.08.2022 22:57
Video: Süveyş Kanalı'ndaki Günlük Geçiş Trafiği Rekor Düzeye Ulaştı

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Osama Rabie, Cumartesi günü yaptığı açıklamada kanaldaki günlük trafiğin kanalın tarihindeki en yüksek düzeye ulaştığını ve her iki yönden de 89 geminin beklemeksizin toplamda 5,2 milyon tonluk net yük taşıyarak geçiş yaptığını söyledi.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Osama Rabie, Cumartesi günü yaptığı açıklamada kanaldaki günlük trafiğin kanalın tarihindeki en yüksek düzeye ulaştığını ve her iki yönden de 89 geminin beklemeksizin toplamda 5,2 milyon tonluk net yük taşıyarak geçiş yaptığını söyledi.

İdarenin açıklamasında kanalı kuzey yönünden gelerek geçen gemilerin sayısının 44'e ve net yük kapasitelerinin 3 milyon tona ulaştığı, güney yönünden gelen 45 geminin de 2,2 milyon tonluk yük kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Yeni Süveyş Kanalı projesinin açılmasının ardından Süveyş Kanalı'ndaki günlük geçiş oranının da belirgin şekilde arttığını kaydeden Rabea, kanaldaki ortalama günlük geçişlerin 48 gemiden 62 gemiye yükseldiğini ifade etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: Xinhua

Süveyş Kanalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Süveyş Kanalı'ndaki Günlük Geçiş Trafiği Rekor Düzeye Ulaştı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
22:40 İngiliz medyası Erdoğan'ın en büyük rakibini manşetine taşıdı! Ne Kılıçdaroğlu ne İmamoğlu ne de Yavaş gündemde
22:26 Göğsüne sakız yapıştırmasıyla gündem olan Hülya Avşar, havuzda yüzdüğü anları paylaştı!
22:19 Merkez Bankası'nın verdiği mesajın ardından, kredi faizlerinin de düşürülmesi gündeme geldi
22:14 Rıdvan Dilmen'den Ümraniye-Galatasaray karşılaşması için şaşırtan yorum: Kim bulduysa lanetliyorum
21:55 Şarkıcı Aynur Aydın sosyal medyadan isyan etti: Deodorant kullanın lütfen
21:45 Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki ilk toplantı 26 Ağustos'ta yapılacak
21:20 Seferovic'den Galatasaraylıları şaşırtan pozisyon! Herkes aynı soruyu soruyor
21:10 Merkez Bankası aylar sonra neden faizi düşürdü? İşte kritik kararın altında yatan sebep
20:49 Aday olacağı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak çıkış: Seçimi ilk turda alırız
20:46 Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Westerlo ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 22:57:41. #1.12#
SON DAKİKA: Video: Süveyş Kanalı'ndaki Günlük Geçiş Trafiği Rekor Düzeye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement