'Suyun Çığlığı' projesine yoğun ilgi - Son Dakika

Menteşe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, su kıtlığına dikkat çekmek amacıyla 'Suyun Çığlığı' isimli sosyal sorumluluk projesi imza protokolü imzalandı. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'ın himayelerinde yürütülecek 'Suyun Çığlığı' isimli proje ilk günden yoğun ilgi gördü.



Menteşe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa 'Suyun çığlığı' isimli projenin protokolü Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek tarafından imzalandı.



Tüm dünya ülkelerindeki nüfus artışının, iklim değişikliklerinin ve çevre kirlenmesinin ortaya çıkaracağı su kıtlığına karşı çözüm önerilerinden en önemlisi ve insanların su tüketimi konusunda eğitilmesinin amaçlandığı proje ile suyun tanıtılması, su kirlenmesi ve su tasarrufu konularında bilinç kazandırılması amacıyla 'Suyun çığlığı' projesi hazırlandı. Gerçekleştirilecek olan su farkındalığı eğitimlerine kemikleşmiş alışkanlıkların yerleşmediği yaş grubundan olan çocuklardan itibaren, değişik yaşlardaki bireylere eğitimler verilecek. Yine projenin başarılı olabilmesi amacıyla birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecek. Projenin uygulanması süresi içerisinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden de destekler alınacak.



Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız; Menteşe İlçesinde yürütülen diğer projelerde olduğu gibi bir anlamlı projenin daha hazırlanarak yürütülmesine geçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Yıldız, "Hayatımızın sürmesinde, biz insanların ve diğer canlıların kullandığı vazgeçilmez olan maddelerin tüketiminde tasarruflu olunmasının öneminin çok büyük. Projenin başarılı bir şekilde yürütülerek çok önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum. Bu sebeple de projenin hazırlanmasında emeği geçenlere ve yürütüleceği süre içerisinde destek vereceklere şimdiden teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA