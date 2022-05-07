Suzan Kardeş, Edirne'deki Hıdırellez Şenlikleri'nde konser verdi - Son Dakika
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Suzan Kardeş, Edirne'deki Hıdırellez Şenlikleri'nde konser verdi

07.05.2022 00:51

Sanatçı Suzan Kardeş, Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen "Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri" kapsamında sahne aldı.

Sanatçı Suzan Kardeş, Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen "Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri" kapsamında sahne aldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki şenlik alanına izleyicilere hazırladığı Hıdırellez keselerini hediye ederek gelen Suzan Kardeş, burada Hıdırellez ritüellerini aktardı.

Kardeş, ardından sevilen şarkı ve türkülerini seslendirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, konserin ardından Suzan Kardeş'e çiçek ve plaket takdim etti.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Suzan Kardeş'in Hıdırellez konusunda UNESCO'dan takdir alan tek sanatçı olduğunu söyledi.

Şenliğin çok coşkulu geçtiğini belirten Helvacıoğlu, "Keşanlılara Trakya'nın en büyük Hıdırellez şenliği yakışır. Şenliğimizde bizi yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Suzan Kardeş, Edirne'deki Hıdırellez Şenlikleri'nde konser verdi
Suzan Kardeş, Edirne'deki Hıdırellez Şenlikleri'nde konser verdi
Suzan Kardeş, Edirne'deki Hıdırellez Şenlikleri'nde konser verdi
Suzan Kardeş, Edirne'deki Hıdırellez Şenlikleri'nde konser verdi
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Suzan Kardeş, Hıdırellez Bayramı konserlerine başladı Suzan Kardeş, Hıdırellez Bayramı konserlerine başladı Yonca Lodi ve Serkan Çağrı 'Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri'nde konser verdi Yonca Lodi ve Serkan Çağrı 'Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri'nde konser verdi

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suzan Kardeş, Edirne'deki Hıdırellez Şenlikleri'nde konser verdi - Son Dakika


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