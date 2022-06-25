Suzuki ve Toyota Ağustos'ta Hindistan'da Yeni Hibrit Suv Üretimine Başlayacak - Son Dakika
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Suzuki ve Toyota Ağustos'ta Hindistan'da Yeni Hibrit Suv Üretimine Başlayacak

25.06.2022 13:04
Suzuki ve Toyota Ağustos'ta Hindistan'da Yeni Hibrit Suv Üretimine Başlayacak

MUMBAİ, 25 Haziran (Xinhua) -- Japon otomobil şirketleri Suzuki ve Toyota'nın Hindistan'daki iştiraklerinin, Cuma günü Bombay Borsası'na yaptıkları bildirimde Ağustos ayında yeni bir hibrit spor kullanımlı araç (SUV) modelinin üretimine başlayacağı duyuruldu.

MUMBAİ, 25 Haziran (Xinhua) -- Japon otomobil şirketleri Suzuki ve Toyota'nın Hindistan'daki iştiraklerinin, Cuma günü Bombay Borsası'na yaptıkları bildirimde Ağustos ayında yeni bir hibrit spor kullanımlı araç (SUV) modelinin üretimine başlayacağı duyuruldu. Suzuki tarafından geliştirilen SUV, Bengaluru'nun 34 kilometre güneybatısındaki Bidadi'de yer alan Toyota Kirloskar Motor'un (TKM) imalat tesisinde üretilecek.

İki Japon şirketi, 2017 yılında Toyota'nın elektrifikasyon teknolojilerindeki gücüyle Suzuki'nin kompakt araçlardaki yetkinliğini biraraya getirmek üzere bir iş ortaklığına girmişti. Bildirimde Hindistan'da satışa sunulacak yeni modelin yürüyen aksamının, Suzuki tarafından geliştirilen orta düzeyde hibritle ve Toyota tarafından geliştirilen güçlü hibritle donatılacağı belirtildi. Bildirimde Suzuki Başkanı Toshihiro Suzuki, "TKM'de yeni SUV üretimi, müşterilerin ihtiyaç duyduğu çevre dostu mobilite imkanını sağlamak suretiyle Hindistan'ın büyümesine katkıda bulunabilecek bir projedir" ifadelerini kullandı.

Toyota Başkanı Akio Toyoda, "Otomotiv sektörü, elektrifikasyon ve karbon nötr olma gibi çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor. Toyota ve Suzuki'nin ilgili güçlü yanlarını kullanarak Hindistanlı müşterilerimize çok çeşitli seçenekler sunmayı ve karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmayı umuyoruz" diye konuştu. Borsaya yapılan bildirimde Hindistanlı iştirakler olan Maruti Suzuki ve TKM'nin, yeni hibrit SUV modelini Hindistan'da kendi markaları altında pazarlayacağı ve modelin ayrıca Hindistan dışında Afrika gibi pazarlara ihraç edileceği belirtildi.

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suzuki ve Toyota Ağustos'ta Hindistan'da Yeni Hibrit Suv Üretimine Başlayacak - Son Dakika

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