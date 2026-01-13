Sweilem Sweilem 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
Sweilem Sweilem 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

13.01.2026 11:25
'Gazze: Açlık' kategorisinde önemli fotoğrafları oylayan Sweilem, sevgi ve dayanışma mesajı verdi.

Filistinli yönetmen ve oyuncu Sweilem Sweilem, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sweilem, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" ve Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğraflarını seçen Sweilem, "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" karesine oy verdi.

Sweilem, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğraflarını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Şebnem Coşkun'un "Kar keyfi" fotoğrafından yana kullanan Sweilem, "Günlük Hayat" kategorisinde Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" karesini seçti.

"Mesajımız net: Nefret değil sevgi, umutsuzluk değil irade ve direniş"

"Filistinli Selim" olarak da tanınan Sweilem Sweilem, oylamaya açılan fotoğraf karelerinde Gazze'den Afrika'ya uzanan geniş coğrafyadaki insanlık dramının ve umudun yer aldığını söyledi.

Özellikle Gazze'deki açlık ve yaşam mücadelesini konu alan karelerin önemine değinen Sweilem, fotoğrafların kelimelerden daha güçlü olduğunu vurguladı.

Sweilem, "Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğrafların bölgedeki halkın yaşadığı acıyı en yalın haliyle ortaya koyduğunu belirterek, "Gazze ile ilgili bir resim gösterdiğinizde her şeyi anlatmış oluyorsunuz. Oradaki kareler halkımızın sessiz çığlığını, yaşadığı acıların ta kendisini anlatıyor." dedi.

Oylamada sadece acının değil, yaşama tutunma çabasının da ön planda olduğunu söyleyen Sweilem, şunları kaydetti:

"Bazı fotoğraflar daha umut dolu, yaşamaktan vazgeçmeme hissi veriyor. Engelli bir yüzücünün 'her şeye rağmen' sergilediği çaba, insanlara büyük mesaj veriyor. Yine Afrika'da yıllardır dışlanan insanların mücadelesi benim için çok farklı yere sahip. Her şeyden önce insanlık önemli. İnsanlığa ve insanlarımızın daha iyi hale gelmesine katkı sağlayan kim varsa yanındayım. Bizim mesajımız net: Nefret değil sevgi, umutsuzluk değil irade ve direniş. Ne olursa olsun direnişten vazgeçmeyeceğiz.

Birbirimize değer verelim, sevelim ki hayatımız daha güzel olsun. Bu dünyada yaşayacağımız en fazla 70-80 yıl. Bu kadar kısa ömürde neden birbirimize zarar verelim ki? Sevgiyle, anlayışla ve merhametle çoğalabiliriz."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Gazze, Çevre, Son Dakika

