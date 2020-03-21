Sydney Derbisi TEK MAÇ! iddaa'da banko arıyorsanız... - Son Dakika
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Sydney Derbisi TEK MAÇ! iddaa'da banko arıyorsanız...

23 dakika önce

Bu bir ilandırWESTERN SYDNEY WANDERERS - SYDNEY FCWestern Sydney Wanderers, Bankwest'te oynadığı son 7 maçın sadece 1'ini kazanabildi ama onu da son maçında, Adelaide United'a karşı 5-2'yle elde etmişlerdi.

Sydney Derbisi TEK MAÇ! iddaa'da banko arıyorsanız..., System.String[]

Bu bir ilandır


WESTERN SYDNEY WANDERERS - SYDNEY FC


Western Sydney Wanderers, Bankwest'te oynadığı son 7 maçın sadece 1'ini kazanabildi ama onu da son maçında, Adelaide United'a karşı 5-2'yle elde etmişlerdi.


Orta sahanın tecrübeli ismi Pirmin Schwegler cezalı, gözler Eintracht Frankfurt'tan transfer edilip bu sezon 8 gole katkı (5 gol - 3 asist) veren Nicolai Müller'in üzerinde olacak.


Markus Babbel sonrası görevi "geçici" olarak devralan Jean-Paul de Marigny fena iş çıkarmadı. "1 numara" olarak kulübede yer aldığı 6 maçta sadece 1 kez kaybetti, 11 puan toplamayı başardı.


Sydney FC ise hem 7 puan farkla Avustralya A-Ligi'nde lider durumda, hem de 3 maçı eksik.


Sol bek Michael Zullo ve orta alandan Chris Zuvela takımla antrenmanlara başladı, durumları maç saati netleşecek. Takımın en önemli ismi şüphesiz Adam Le Fondre!


33 yaşındaki tecrübeli forvet Le Fondre'yi belki Reading yıllarından hatırlarsınız, bundan 7-8 sene önce... Şu anda da Sydney FC ile gollerine devam ediyor, 16 golle Jamie Maclaren'in arkasında...


Corona virüs salgını nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynanacak.


WS Wanderers'ın son 6 lig maçının 5'i "KG VAR" bitti.


Sydney FC'nin deplasmanda oynadığı son 5 maçın tamamı "2.5 ÜST" biterken, bu 5 maçın 3'ünde karşılıklı goller izledik.


İki takım arasında ligde oynanan son 5 derbide ise durum farklı! Aralarındaki son 5 maçın 4'ünde 2.5 gol barajı aşılmadı.


Üyelerin %24'ten fazlası derbide Sydney FC galibiyetine güveniyor.


Lider Sydney FC için verilen oranı biraz fazla buldum. En yakın rakibine 10 puan fark atmış bir takım için 1.85 oran bana çok fazla geldi.


2 hafta önce kendi evinde mağlup olduğu rakibine karşı bu kez Sydney FC'nin galip geleceğini düşünüyorum. Taraf bahsi olarak konuk takımın galibiyeti değerlendirilebilir.


Genç yetenek Metehan Güçlü'den Sydney FC ağlarına nefis gol!


Eintracht Frankfurt, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:02 

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