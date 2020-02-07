Syria: Assad regime captures key city in Idlib - Son Dakika

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Syria: Assad regime captures key city in Idlib
6 saat önce
FEBRUARY 07: Various shots from strategic city of Saraqib before it was captured by Russian-backed forces of Syria's Bashar al-Assad regime and Iran-backed foreign terrorist groups in Idlib, Syria on February 1, 2020.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:24 Kaynak: AA
FEBRUARY 07: Various shots from strategic city of Saraqib before it was captured by Russian-backed forces of Syria's Bashar al-Assad regime and Iran-backed foreign terrorist groups in Idlib, Syria on February 1, 2020. Saraqib, where 170 thousand civilians live, return to a ghost city as many buildings heavily damaged due to ongoing attacks held by Russian-backed forces of Assad and Iran-backed foreign terrorists. .
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