Syria: Assad regime captures key city in Idlib - Son Dakika
Son Dakika Güncel Syria: Assad regime captures key city in Idlib - Son Dakika

Syria: Assad regime captures key city in Idlib

6 saat önce

FEBRUARY 07: Various shots from strategic city of Saraqib before it was captured by Russian-backed forces of Syria's Bashar al-Assad regime and Iran-backed foreign terrorist groups in Idlib, Syria on February 1, 2020.

FEBRUARY 07: Various shots from strategic city of Saraqib before it was captured by Russian-backed forces of Syria's Bashar al-Assad regime and Iran-backed foreign terrorist groups in Idlib, Syria on February 1, 2020. Saraqib, where 170 thousand civilians live, return to a ghost city as many buildings heavily damaged due to ongoing attacks held by Russian-backed forces of Assad and Iran-backed foreign terrorists. .

Syria: Assad regime captures key city in Idlib

Rolls-Royce Ghost, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meclis üyesinden 'çocuklarım aç' diyerek kendini yakan Adem Yarıcı için tepki çeken yorum
Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma'yı öldüren baba suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı 2 çocuk babası olan restoran işletmecisi, kendisini ağaca astı Ceza yazılan sürücü, küfür ve hakaretler yağdırıp jandarmayı tehdit etti

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 23:01:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Syria: Assad regime captures key city in Idlib - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]