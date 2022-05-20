TAB Başkanı Şahin: "Arıcının hakkını kimseye gasp ettirmek istemiyoruz"

TOKAT - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, bal fiyatlarına dikkat çekerek "Arıcının hakkını kimseye de gasp ettirmek istemiyoruz" dedi.

Türkiye'de İlk olarak 2010 yılında Ankara'da "Altın Yağmur" sloganıyla başlayan Dünya Arı Günü etkinliklerinin 12.'si Tokat'ta kutlandı. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği organizasyonunda Tokat İli Arı Yetiştiricileri Birliğinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklere Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, milletvekilleri, daire müdürlerinin yanı sıra çok sayıda arıcı katıldı. Arı Yetiştiricileri Birliği bahçesinde düzenlenen törende Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin konuşma yaptı. 2022 bal üretim hedefimiz 110 bin ton olduğunu belirten Şahin, arıcılık sektörünün tarım için, gıda için, gelecek için stratejik bir sektör olduğuna dikkat çekti.

"Tarımsal ilaçlama gece yapılmalı"

Şahin, tarımsal ilaçlama yapılırken daha özen gösterilmesini isteyerek, "Bakınız tarımı gelişmiş bütün ülkelerde bütün dünyada arılarda kovan başı 200-250 euro kovan başı para vererek arı konakladılar tohumlamada kullanmak için. Bizim ülkemizde de bu kısmen var ama özellikle ayçiçeği, kanola diğer şeftali ve narenciye alanlarında ciddi arı kayıpları yaşıyoruz. Burada çiftçilerimizle arıcılarımız aynı çatı altında buluşmak zorundadır. Bu ülkede tarımı ileriye gitmesini, tarımı bir hamle daha ileri gitmesini istiyorsak, arıcılarla tarımcıları buluşarak en azından ilaçlamaların gece yapılması sağlamalıyız. İlaçlamalarda arıya etkisiz ilaçların kullanılması konusunda ben özellikle ziraat odalarına bir çağrıda bulunmak istiyorum" dedi.

"Arıcıdan 50-60 liraya bal vermesi beklenemez"

Şahin, sanayicileri yeni bal sezonunda yanlarında görmek istediklerini belirterek, "Bal fiyatlarının arz ve talebe bağlıdır ama şu anda geçen yıl bizim fiyatlarımızda girdi fiyatlarımızda 2022ye baktığımız zaman yüzde 300 fark var. Mesela geçen sene 25 liraya kilogramı biz toptana bal verdik. Ama bu sene sadece bizim maliyetlerimiz 65-70 lira olacaktır. Bu çerçevede arıcıdan 50-60 liraya bal vermesi beklenemez. Biz bunu artık sektör olarak bakmamız lazım. Bugüne ben endeksli politikalar yürütüyorduk. Sektör olarak arıcı var bu geminin içerisinde. Bilim insanları var, sanayicilerimiz var. Sanayicilerimizi çağrıda bulunmak istiyorum. Bugüne kadar sanayici arkadaşlarımızı yanımızda göremedik. Biz çok kötü günler geçirdik bir yıldır. Küresel iklim değişikliği sürecinde çok kötü zamanlarımız oldu. Bu süreçte biz sanayicilerimizi yanımızda görmedik ama bal toplama zamanında ben özellikle birliklerle sanayici arkadaşlarımızı birlikte hareket etmesini bekliyorum" diye konuştu

"Arıcının hakkını kimseye de gasp ettirmek istemiyoruz"

Bal fiyatlarının artacağını belirten Şahin, "Ama geçen yıllarda 25 liraya verdiğimiz bal market raflarında maşallah 75-80 lira. Bunun denetimin yapılması lazım. Sizde biraz az kazanın. Ekonomik bir konjonktürden geçiyoruz. Yani biraz da sanayici az kazanacak. Biraz da marketçi az kazanacak Arıcının hakkını kimseye de gasp ettirmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından bilgi yarışması düzenlendi. Soru cevap şeklinde yapılan yarışmada katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi. Ayrıca Dünya Arı Günü etkinlikleri dolayısı ile düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Program bal peteğinden yapılan yaşta pastanın kesilmesi ile sona erdi.