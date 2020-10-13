Taban'dan İnegölspor'a moral ziyareti - Son Dakika

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yarın (çarşamba) Çorumspor ile karşılaşacak olan İnegölspor'lu futbolcular ve teknik heyeti kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda ziyaret etti.

Spor Toto 2. Ligde mücadele eden İnegölspor 2020-21 sezonunun ilk 4 haftasını geride bıraktı. 5. haftada yarın Çorumspor'u konuk edecek olan bordo beyazlıları, maç öncesi yapılan son antrenmanda Belediye Başkanı Alper Taban ziyaret etti. teknik heyet ve sporculara hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "4 hafta geride kaldı. Yarın da Çorum ile maçımız var. Sırasıyla maçlarımızı icra ediyoruz. Arkadaşlar ben dışarıdaki maçlar hariç buradaki maçları izledim, takip ettim. Biz iyi bir takım olacağız. İddia ediyorum güzel bir takım olacağız. Hele o ilk maçtaki heyecanınızı gördükten sonra Futbolu çok iyi bildiğimi iddia etmem, ama tribünden bir taraftar olarak izliyoruz. Burada yeni bir oluşum var. Ekip yeni yeni birbirini tanıyor. Hocalarımızın çok güzel gayretleri var, yöneticilerimizin ve sizlerin gayretleri var. Maçlardan sonraki mahcubiyetinizi de görüyorum. Gönlünüz rahat olsun. Asla kendinizi baskı altında hissetmeyin. Başarı ekip işidir. Başarı inanmakla başlıyor. Onun için bizler size gerçekten inanıyoruz. Yüreğinizi ortaya koyuyorsunuz" açıklamalarında bulundu. - BURSA