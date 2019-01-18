Son Dakika Haberleri: Tabancayla Oynayan 7 Yaşındaki Çocuk, Kendini Başından Vurdu

Tabancayla Oynayan 7 Yaşındaki Çocuk, Kendini Başından Vurdu

1 saat önce

ARTVİN'de, 7 yaşındaki Alihan Ö., iddiaya göre evde bulunan tabancayla oynarken kendini başından vurdu.

Tabancayla Oynayan 7 Yaşındaki Çocuk, Kendini Başından Vurdu, System.String[]
ARTVİN'de, 7 yaşındaki Alihan Ö., iddiaya göre evde bulunan tabancayla oynarken kendini başından vurdu. Ağır yaralanan çocuk, tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Tütüncüler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan tabancayla oynayan Alihan Ö., yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle yaralanan Alihan Ö. yere yığıldı. Silah sesini duyan yakınları tarafından  Artvin Devlet Hastanesi'ne götürülen Alihan Ö., tedaviye alındı. Alihan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Artvin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:13 Kaynak: DHA

Artvin, Güncel
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