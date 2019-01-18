Tabancayla Oynayan 7 Yaşındaki Çocuk, Kendini Başından Vurdu
1 saat önce
ARTVİN'de, 7 yaşındaki Alihan Ö., iddiaya göre evde bulunan tabancayla oynarken kendini başından vurdu.
ARTVİN'de, 7 yaşındaki Alihan Ö., iddiaya göre evde bulunan tabancayla oynarken kendini başından vurdu. Ağır yaralanan çocuk, tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Tütüncüler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan tabancayla oynayan Alihan Ö., yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle yaralanan Alihan Ö. yere yığıldı. Silah sesini duyan yakınları tarafından Artvin Devlet Hastanesi
'ne götürülen Alihan Ö., tedaviye alındı. Alihan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Artvin
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:13 Kaynak: DHA
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