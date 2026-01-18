Tabka'daki Kilise Dron Atölyesi Oldu - Son Dakika
Tabka'daki Kilise Dron Atölyesi Oldu

18.01.2026 13:42
YPG/SDG, Suriye ordusunun kurtardığı Tabka'da bir kiliseyi dron atölyesine dönüştürdü.

Terör örgütü YPG/SDG'nin, Suriye ordusunun dün kurtardığı Rakka iline bağlı Tabka kentindeki bir kiliseyi dron atölyesine çevirip tünellere bağladığı ortaya çıktı.

AA ekibi, terör örgütü YPG/SDG'nin Tabka kentinde dron atölyesine çevirdiği kiliseyi ve buraya bağlanan tünelleri görüntüledi.

Kilisenin bodrum katında patlamaya hazır bombalarla teçhiz edilmiş dronlar, montajlanmak üzere getirilmiş dron parçaları ve çeşitli bomba düzenekleri AA kamerasına yansıdı.

Ordu dün akşam Rakka iline bağlı Tabka kentinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den almıştı.

Suriye ordusu 16 Ocak akşamı Fırat Nehri'nin batısındaki YPG/SDG unsurlarını bölgeden çıkarmak için operasyonlara başlamış, örgüt ABD'nin devreye girmesiyle bu bölgeden çekilmeyi kabul etmiş ancak ordu birlikleri Deyr Hafir'den sonraki kısımları çatışarak ele geçirmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

Suriye, Tabka, Terör, Rakka, YPG

Sizin düşünceleriniz neler ?

14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
13:10
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
