Tabka\'daki Kilise Dron Atölyesi Oldu

Terör örgütü YPG/SDG'nin, Suriye ordusunun dün kurtardığı Rakka iline bağlı Tabka kentindeki bir kiliseyi dron atölyesine çevirip tünellere bağladığı ortaya çıktı.

AA ekibi, terör örgütü YPG/SDG'nin Tabka kentinde dron atölyesine çevirdiği kiliseyi ve buraya bağlanan tünelleri görüntüledi.

Kilisenin bodrum katında patlamaya hazır bombalarla teçhiz edilmiş dronlar, montajlanmak üzere getirilmiş dron parçaları ve çeşitli bomba düzenekleri AA kamerasına yansıdı.

Ordu dün akşam Rakka iline bağlı Tabka kentinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den almıştı.

Suriye ordusu 16 Ocak akşamı Fırat Nehri'nin batısındaki YPG/SDG unsurlarını bölgeden çıkarmak için operasyonlara başlamış, örgüt ABD'nin devreye girmesiyle bu bölgeden çekilmeyi kabul etmiş ancak ordu birlikleri Deyr Hafir'den sonraki kısımları çatışarak ele geçirmek zorunda kalmıştı.