Tablet bağış kampanyasına destek - Son Dakika

Tablet bağış kampanyasına destek

Tablet bağış kampanyasına destek Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, pandemi döneminde uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet bağış kampanyası başlatıldı.

Tablet bağış kampanyasına destek

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, pandemi döneminde uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet bağış kampanyası başlatıldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, isteyenlerin kampanyaya katılabileceğini belirterek, Yeşilyurt belediyesi olarak 200 tablet bağışında bulunduklarını duyurdu.

Yeşilyurt Belediyesi Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen imza törenine, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Eğitim ve Destek Platformu İl Temsilcisi Abdurrahman Taşkesen ve TÜGVA Malatya İl Başkanı Mesut Demir katıldı. 'Çocuklarımızın Eğitimi İçin, Bir Tablet Bağışla Eğitimin Kalbine Dokun' temalı kampanyanın Malatya ve Yeşilyurt'a hayırlı olmasını temenni eden Eğitim ve Destek Platformu İl Temsilcisi Abdurrahman Taşkesen, " Sosyal belediyecilikte örnek projelerin altına imza atan, bu kampanyanın hayata geçmesinde büyük destekler veren Yeşilyurt Belediyesine ve Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kamu kurumları, sivil toplum ve meslek örgütleri, okul aile birlikleri bir ve beraber hareket ettiği sürece toplumsal bir değişimin öncülüğü gerçekleşmiş oluyor" dedi.

"Projenin başarıyla uygulanması için elimizden gelen desteği vereceğiz"

Pandemi salgınından dolayı zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ise " Yaşadığımız bu zor süreçte yanımızda olan İlçe Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak EBA destek merkezlerini güçlendirmek istiyoruz. Belediye Başkanımız sağ olsun her daim yanımızda oldu ve olmaya devam ediyor.EBA Destek Merkezleriyle ilgili Bakanlığımızın ciddi çalışmaları söz konusu, ihtiyaç sahibi gençlerimiz için sürekli irtibat halinde olacağız. Yeşilyurt'ta EBA Destek merkezlerimizi artırarak, eğitime erişimi sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Ülke çapında ses getirecek güzel bir kampanyayı başlatıyoruz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik başlattıkları kampanyanın, hayırsever ve duyarlı vatandaşların destekleriyle ülke çapında ses getireceğini söyledi. Eğitim hizmetlerinde örnek ve dikkat çekici projelerine bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Başkan Çınar, " İlçe Kaymakamlığımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği halinde güzel bir kampanya için imzalarımızı atacağız. Geleceğimizin teminatı, gözbebeğimiz gençlerimiz ve çocuklarımız için yine güzel bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimiz için ne kadar proje üretirsek, onların eğitim hayatlarına ne kadar katkı sağlarsak o kadar mutlu oluyoruz. Geleceğimizi eğitimini almış, kendini yetiştirmiş ve donanımlı bir gençliğe emanet etmek adına bugünden atılan adımların ciddi önemi vardır. Pandemi salgını dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığımız hızlı bir şekilde organize olarak gerekli teknolojik altyapıyı sağladı ve 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı, anaokulları ve birinci sınıflar hariç, "EBA Uzaktan Eğitim Sistemi" ile başladı. Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanlığımız açısından başarılı bir şekilde sürüyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin farklı noktalarında ki eğitim merkezlerimizde çocuklarımıza yardımcı oluyoruz. Eğitim kalitesini daha iyi bir noktaya taşımak adına bizlerde farklı projelerle bu süreci desteklemeye çalışıyoruz. Ana sınıfı ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitim başladı, diğer sınıflarda da eğitimden geri kalınmaması adına uzaktan eğitim çalışması başlatıldı. Ekonomik bakımdan dezavantajlı vatandaşlarımız var ve bunlar, çocuklarının bu dersleri alabilmesi için gerekli teknolojik altyapıyı sağlayamıyor. Yani evlerinde bir bilgisayar veya tableti olmayan birçok öğrencimiz var. Yeşilyurt Belediyesi olarak uzaktan eğitim gören ancak maddi durumu yeterli olmadığı için tablet alma durumu olmayan kıymetli öğrencilerimize destek olmak adına güzel bir kampanyayı başlatıyoruz. İnşallah Yeşilyurt'umuzun 44 ayrı noktasında EBA Destek Noktası oluşturmayı planlıyoruz. Dezavantajlı durumunda, tablet alamayacak durumunda olan çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına tablet bağış kampanyası başlatma kararı aldık. Projeyi bizler başlattık, hayırsever, eğitim gönüllüleri, duyarlı hemşerilerimizin ve 'çorbada benimde tuzumuz olsun' diyecek herkesi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Hiçbir çocuğumuzun eğitiminin yarım kalmasına ve sıkıntı yaşamasına gönlümüz razı gelmez, bu konuda sıkıntı yaşayanlara gerekli yardımları ulaştırmak adına bu güzel projeyi başlattık" dedi.

"Projeyi 200 tablet bağışlayarak başlattık"

Başkan Çınar, Yeşilyurt Belediyesi olarak projeyi 200 tablet bağışlayarak kampanyaya start verdiklerini kaydetti. Çınar, "44 farklı noktaya kurmayı planladığımız EBA destek noktasının şehrimizin her tarafına uyarlanıp erişimin sağlanması için Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli hareket edeceğiz. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz aracılığıyla evinde tablet ve bilgisayar olmayan ihtiyaç sahibi çocuklarımızı bağışlanacak tabletleri göndereceğiz. İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve tabletlerin adresine ulaşması noktasında birlikte hareket edecekler. 'Bir tablet bağışla, eğitimin kalbine dokun' sloganıyla başlattığımız kampanyamıza katılmak isteyenler, belediyemizin internet sitesi üzerinde oluşturulan linke tıklayabilir. Burada hem tablet isteyenler hem de tablet bağışlayanlar için başvuru formları bulunmaktadır. Bu başvuruları ilgili komisyonlarımız değerlendirerek kısa sürede organize edecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, EBA'ya giremeyen öğrencilerimizi tespit ederek bize bildirecek ve inceleme komisyonlarının incelemesi sonucu gerçekten ihtiyacı olan ailelere birer adet olmak üzere, bağışlanan tabletlerden vereceğiz. Belediye olarak bu kampanyaya da 200 adet tablet veriyoruz. Öğrencilerimize hayırlı olsun! Tablet kampanyamızın çok verimli geçeceğine ve Yeşilyurt'ta tabletsiz öğrencimiz kalmayacağına yürekten inanıyorum. Projemiz ne kadar çok sayıda desteklenirse nitelikli eğitime kavuşabiliriz. İnşallah çok sayıda tablet bağışlanır ve ihtiyaç sahiplerinin sıkıntısını hep birlikte çözüme kavuştururuz" ifadelerine yer verdi.

Öğrencilere 100 bin adet maske dağıtımı yapacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Çınar, " Belediye olarak çeşitli yaş gruplarına uygun büyüklükte 100 bin maske hazırladık. Açılan anaokulları ve birinci sınıflara bu maskeleri dağıtmaya başladık. Temennimiz odur ki diğer sınıf kademeleri de açıldıkça Yeşilyurt sınırları içindeki bütün okullara, kurslara, Kur'an-ı Kerim kurslarına, eğitim merkezlerine vs. öğretmenleri de dahil olmak üzere maske dağıtacağız. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı her şeyden önemlidir" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızın güzel bir eğitim alması için anlamlı bir proje"

Pandemi salgınının her alanda olduğu gibi eğitim alanında bir takım sıkıntılar oluşturduğunu ifade eden Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç ise " Aslında yüz yüze esaslı okullarımızda çocuklarımızı misafir ederek bir eğitim sistemi sunmak gönlümüzden geçmekte ancak şartların zorlaması sebebiyle EBA sistemi üzerinden bilgi vermek suretiyle bir eğitim sistemi kullanılmaktadır. Bu çerçevede tabii ki durumu elverişli olan vatandaşlarımız olduğu gibi elverişli olmayan vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu araç ve gereçlerin karşılanmasıyla ilgili öncelikle Yeşilyurt Belediyemizin öncülüğünde güzel bir projeyi Yeşilyurt'ta başlatıyoruz. Yeşilyurt Belediyemiz şu an 200 civarında tablet bağışladı. İnşallah hayırseverlerimizin bağışlarıyla beraber bu sayının artacağına inanıyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklarımızın tablet ihtiyacını da bu şekilde karşılamak istiyoruz. Bu projenin üç saç ayağı vardır, Belediyemiz, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ve hayırsever vatandaşlarımızdır. Eminim ki tüm saç ayaklarımız üzerine düşen görevi ve sorumluluğu yerine getirip sonuçta çocuklarımız en güzel eğitimi alacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından projenin protokolü imzalandı.

Tablet bağış kampanyasına destek
Tablet bağış kampanyasına destek
Tablet bağış kampanyasına destek
Tablet bağış kampanyasına destek

Yeşilyurt, Malatya, Tablet, Atama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tablet bağış kampanyasına destek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor Son Dakika: Fenerbahçe, 8,5 milyon euro kar elde etti Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı 7 aylık hamile kadın, kocası tarafından evinde ölü bulundu Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur İngiltere'de yeni araştırma! 26 hayvan türü insanlara koronavirüs bulaştırabilir Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı         
16:58
Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak         
16:47
Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı         
16:12
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Datça'da deniz kıyısında, ölü olarak bulunan şahsın çalan telefonunu kimse açamadı Datça'da deniz kıyısında, ölü olarak bulunan şahsın çalan telefonunu kimse açamadı         
15:42
Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti         
14:40
Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu         
14:15
Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda         
13:21
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 18:01:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tablet bağış kampanyasına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei