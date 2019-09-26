Son Dakika Haberleri: Taburcu edilen Emniyet Müdürü için veda töreni
Son Dakika Güncel Haber

Taburcu edilen Emniyet Müdürü için veda töreni

1 saat önce

Emniyet Müdürleri Kararnamesi'yle Kayseri il Emniyet Müdürlüğüne atanan Kamil Karabörk, Hatay'dan ayrıldı.

Emniyet Müdürleri Kararnamesi'yle Kayseri il Emniyet Müdürlüğüne atanan Kamil Karabörk, Hatay'dan ayrıldı.

Niğde-Bor kara yolunda 9 Eylül'de geçirdiği trafik kazasında eşi hayatını kaybeden, iki kızı ile kendisi yaralanan Karabörk için Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinden taburcu edilmesinin ardından Hatay'da tören düzenlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atanan Karabörk, makamında kurum amirlerini ağırladı. Ardından müdürlük bahçesine inen Emniyet Müdürü Karabörk, burada düzenlenen törenle emniyet personeliyle vedalaştı.

Karabörk'ün sağlık kontrollerinin sürdüğü, ekim ayı içerisinde Kayseri'de görevine başlayacağı öğrenildi.

Kamil Karabörk yönetimindeki 06 EA 3621 plakalı otomobil, 9 Eylül'de Niğde-Bor kara yolunda Süleyman Şahin'in kullandığı 33 NC 389 plakalı tankerle çarpışmış, kazada Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk hayatını kaybetmişti. Kazada Emniyet Müdürü Karabörk, 2 kızı ve otomobilde bulunan Mehmet Ali Kazğı yaralanmıştı.

Taburcu edilen Emniyet Müdürü için veda töreni

Kamil Karabörk, Karabörk, Kayseri, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul depremi sonrası Kandilli'den yeni uyarı: Artçılar devam edecek
Salı günkü deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama: Risk daha da artmış olabilir Tekirdağ'da bir binada deprem dolayısıyla boydan boya çatlaklar oluştu İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası Taksim'deki binada kayma meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 18:53:48. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taburcu edilen Emniyet Müdürü için veda töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]