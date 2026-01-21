Tacikistan ekonomisi 2022'de yüzde 8,4 büyüdü

Tacikistan'ın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) geçen sene yüzde 8,4 büyüme kaydetti.

Tacikistan İstatistik Ajansı verilerine göre, 2025 yılında ülkenin GSYH'si yüzde 8,4 artışla 177 milyar somoni (yaklaşık 19 milyar dolar) ulaştı.

Bu dönemde tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 21,9, hizmet sektörü yüzde 16,5, sanayi sektörü yüzde 16,2, gıda sektörü yüzde 10,3, yük taşımacılığı ve lojistik sektörü yüzde 9, inşaat sektörü ise yüzde 7,1 oranında artış gösterdi.

Ülke ekonomisi 2023'te yüzde 8,3 büyüyerek 10,8 milyar dolara ulaşırken, bu rakam 2024'te yüzde 8,4 artışla yaklaşık 14 milyar dolar olmuştu.???????