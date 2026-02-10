Tacizci amca, Ajda Pekkan\'ın vokalistini canından bezdirdi

Ajda Pekkan'ın vokalisti Tuğba Tufantepe (42), sosyal medya üzerinden kendisine taciz içerikli mesajlar ve uygunsuz videolar gönderildiği gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Yapılan şikayetin ardından başlatılan soruşturmada mesajların kaynağı ortaya çıkarıldı.

TACİZCİ HUZUREVİ SAKİNİ ÇIKTI

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, söz konusu mesaj ve videoları gönderen kişinin İstanbul'daki bir huzurevinde yaşayan 66 yaşındaki Özkan B. olduğu tespit edildi. Şüpheli Özkan B., ifadesinde mesajları kendisinin gönderdiğini kabul ederken, videoların huzurevinde kalan başka kişiler tarafından gönderilmiş olabileceğini öne sürdü.

SAVCILIKTAN HAPİS TALEBİ

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre; şüphelinin savunmasını yeterli bulmayan savcılık, Özkan B. hakkında "cinsel taciz" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Yargılama sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

"SÜREKLİ MESAJLARLA RAHATSIZ EDİLDİM"

Ajda Pekkan'ın vokalistliğinin yanı sıra Tarık Sezer Orkestrası'nın da solisti olan Tuğba Tufantepe, ifadesinde Dubai'de yaşadığını belirtti. Sanatçı, kendisine sürekli olarak "Aşkım, bebeğim" gibi ifadeler içeren mesajlar gönderildiğini ve bu durumdan ciddi şekilde rahatsızlık duyduğunu söyledi.