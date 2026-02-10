Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi - Son Dakika
Yaşam

Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi

Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
10.02.2026 11:36
Ajda Pekkan'ın vokalisti Tuğba Tufantepe'ye sosyal medyadan taciz mesajları ve uygunsuz videolar gönderdiği belirlenen 66 yaşındaki huzurevi sakini hakkında cinsel taciz suçundan dava açıldı.

Ajda Pekkan'ın vokalisti Tuğba Tufantepe (42), sosyal medya üzerinden kendisine taciz içerikli mesajlar ve uygunsuz videolar gönderildiği gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Yapılan şikayetin ardından başlatılan soruşturmada mesajların kaynağı ortaya çıkarıldı.

TACİZCİ HUZUREVİ SAKİNİ ÇIKTI

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, söz konusu mesaj ve videoları gönderen kişinin İstanbul'daki bir huzurevinde yaşayan 66 yaşındaki Özkan B. olduğu tespit edildi. Şüpheli Özkan B., ifadesinde mesajları kendisinin gönderdiğini kabul ederken, videoların huzurevinde kalan başka kişiler tarafından gönderilmiş olabileceğini öne sürdü.

Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi

SAVCILIKTAN HAPİS TALEBİ

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre; şüphelinin savunmasını yeterli bulmayan savcılık, Özkan B. hakkında "cinsel taciz" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Yargılama sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi

"SÜREKLİ MESAJLARLA RAHATSIZ EDİLDİM"

Ajda Pekkan'ın vokalistliğinin yanı sıra Tarık Sezer Orkestrası'nın da solisti olan Tuğba Tufantepe, ifadesinde Dubai'de yaşadığını belirtti. Sanatçı, kendisine sürekli olarak "Aşkım, bebeğim" gibi ifadeler içeren mesajlar gönderildiğini ve bu durumdan ciddi şekilde rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Son Dakika Yaşam Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Erkan Cinar Erkan Cinar:
    tamam haklısın da engelle bacım 19 0 Yanıtla
    Ali Kublay Ali Kublay:
    Tamam doğruda o zaman reklamı nasil olacak 0 0
  • Ramazan Gümüş Ramazan Gümüş:
    Abartmayın! Ne yapmış olabilir ki, huzurevinde yaşayan 66 yaşınaki adam ? 12 1 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    öldü mü git bir bak git bir bak hala ölmemiş :) 10 0 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN Oğuz YALMAN:
    O an kuşu kalkmış ne yapsın kimseside yok. 6 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Dede mesajı atmış ama kime attığını kendisi bile bilmiyor muhtemelen.)))) 6 0 Yanıtla
