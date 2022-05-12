Tacize karşı öz savunma! AVM'de çalışan genç kadın kendisini gizlice kaydeden yabancı uyruklu tacizcinin telefonunu alıp kırdı - Son Dakika

Bir AVM'de yaşanan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir kadının, bir erkeğe bağırdığı ve diğer erkeklerin de o kişiye tekme tokat vurduğu görülüyor.

GENÇ KADIN TACİZCİNİN TELEFONUNU KIRDI

İstanbul Florya'daki bir AVM'de yaşanan olayda yabancı uyruklu bir kişinin kadınların gizlice görüntülerini çektiği iddia edildi. Görüntülendiğini fark eden genç kadın, tacizcinin telefonu alıp kırdı. Daha sonra bağırmaya başlayan genç kadına çevredeki vatandalar yardım etti.Kadınları taciz ettiği iddia edilen kişinin vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.