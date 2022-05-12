Tacize karşı öz savunma! AVM'de çalışan genç kadın kendisini gizlice kaydeden yabancı uyruklu tacizcinin telefonunu alıp kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Tacize karşı öz savunma! AVM'de çalışan genç kadın kendisini gizlice kaydeden yabancı uyruklu tacizcinin telefonunu alıp kırdı

12.05.2022 10:27
Tacize karşı öz savunma! AVM'de çalışan genç kadın kendisini gizlice kaydeden yabancı uyruklu tacizcinin telefonunu alıp kırdı

İstanbul'da bir AVM'de çalışan bir kadını videoya alarak taciz eden ve yabancı uyruklu olduğu iddia edilen tacizci, önce genç kadın tarafından ardından çevredeki vatandaşlar tarafından dövüldü.

Bir AVM'de yaşanan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir kadının, bir erkeğe bağırdığı ve diğer erkeklerin de o kişiye tekme tokat vurduğu görülüyor.

GENÇ KADIN TACİZCİNİN TELEFONUNU KIRDI

İstanbul Florya'daki bir AVM'de yaşanan olayda yabancı uyruklu bir kişinin kadınların gizlice görüntülerini çektiği iddia edildi. Görüntülendiğini fark eden genç kadın, tacizcinin telefonu alıp kırdı. Daha sonra bağırmaya başlayan genç kadına çevredeki vatandalar yardım etti.Kadınları taciz ettiği iddia edilen kişinin vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

YORUMLAR
500
AVM'de çalışan genç kız, kendisini gizlice çeken şahsın telefonunu alıp kırdı AVM'de çalışan genç kız, kendisini gizlice çeken şahsın telefonunu alıp kırdı Ezgi Mola'ya 'Bekleyecek gücüm kalmadı' demişti! O adam, cinsel tacizden 8 yıla kadar hapis istendi Ezgi Mola'ya 'Bekleyecek gücüm kalmadı' demişti! O adam, cinsel tacizden 8 yıla kadar hapis istendi

AVM Yasası, Taciz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tacize karşı öz savunma! AVM'de çalışan genç kadın kendisini gizlice kaydeden yabancı uyruklu tacizcinin telefonunu alıp kırdı - Son Dakika


Son Dakika
10:28 Melike Öcalan'dan Mehmet Ali Erbil'e sert yanıt: Tek dileğim bir daha böyle bir adamla aynı ortamda bulunmamak
10:23 Ukrayna'da korkunç görüntüler! Rus askerleri, silahsız ve yaşlı sivilleri sırtından vurarak öldürdü
10:11 Rus komutanı açıkladı: ABD, Ukrayna'yı biyolojik silahların test edilmesi için "poligon" yaptı
10:09 Premier Lig'de Kevin De Bruyne şov! 24 dakikada attığı 3 golle lig tarihe geçti
10:09 Eski MHP milletvekili Çakar, Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen'i "ahlaksız" olmakla suçladı: O kıyafet suç
10:00 Kara Tahta'da dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas yeniden bir araya gelecek mi?
09:54 Geçen ay "sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık" demişti! İlber Ortaylı bu kez "Hepsini atarsak, senin koyunlarına kuzularına kim bakacak" dedi
09:53 Hande Soral ve Fulya Zenginer, 12 yıl aradan sonra bir araya gelip, "Sette doğuracaklar listesi" mesajına yer verdiler
09:49 Kuruluş Osman'ın dün yayınlanan son bölümünde neler oldu? Osman Bey, bütün engellere rağmen İnegöl surlarını aşabildi mi?
09:45 Koronavirüsün uğramadığı tek ülkeydi! Kuzey Kore'den kötü haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 10:33:30. #1.13#
SON DAKİKA: Tacize karşı öz savunma! AVM'de çalışan genç kadın kendisini gizlice kaydeden yabancı uyruklu tacizcinin telefonunu alıp kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement