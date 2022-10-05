Tacize uğrayıp darp edilen kadın isyan etti: Ben ölmeden cezayı alsın - Son Dakika
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Tacize uğrayıp darp edilen kadın isyan etti: Ben ölmeden cezayı alsın

05.10.2022 10:59

Adana'da arkadaş olduğu kişi tarafından tacize uğrayıp darp edilen kadın, 4 aydır uyumadığını ve 6 Ekim günü duruşmasının olduğunu söyleyerek, "Bu şahsın bütün tacize uğrayıp darp edilen kadınlara örnek olması için en ağır cezayı almasını istiyorum. Ben öldükten sonra bu adama ceza vermeyin" ifadelerini kullandı.

Adana'da evinin bahçesinde tanışıp arkadaş olduktan sonra tacize uğrayıp darp edilen kadın 4 aydır uyumadığını 6 Ekim günü duruşmasının olduğunu belirterek, "Bu şahıs bütün tacize uğrayıp, darp edilen kadınlara örnek olması için en ağır cezayı almasını istiyorum. Ben öldükten sonra bu adama ceza vermeyin" dedi.

EVLİLİK TEKLİFİNDE BULUNDU

İstanbul'da genel koordinatör olarak görev yaparken babası rahatsızlanınca bir süre önce Adana'ya gelen Fide Uyarlar evinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken iddiaya göre Gökhan K. ile tanışıp arkadaş oldu. Uyarlar'ın komşusu Gökhan K. arkadaşlığı ilerletip bir ay sonrada evlenme teklifinde bulundu. Ancak genç kadın bu teklifi kabul etmeyince sürekli rahatsız edip evine girip onu alıkoyup, darp edip işkence yaptı.

Bir 'Merhaba' ile başlayan arkadaşlık yüzünden kabusu yaşıyor! Asansörde bile tacize uğradı

ASANSÖRDE TACİZ

Genç kadın asansörde bile tacizine, işkencesine maruz kaldı. Zanlı Gökhan K. Uyar'ların yan tarafındaki dairenin sahibi ile görüşüp onun yerine taşınmak için mücadele etti. Son olarak da zanlı; Uyarlar'ın evine balkondan girmiş ve kadını yine alıkoymuş, genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "Konut dokunulmazlığının ihlali, alıkoyma, taciz, tehdit ve darptan" tutuklanmıştı.

Bir 'Merhaba' ile başlayan arkadaşlık yüzünden kabusu yaşıyor! Asansörde bile tacize uğradı

"UYUDUĞUM ZAMAN OLAYI TEKRAR YAŞIYORUM"

Zanlının ifadesinde genç kadınla sevgili olduğunu, evine zorla girmediğini kavga ettiklerini öne sürmüştü.6 Ekim günü taciz, alıkoyma ve darp etmekten ilk duruşma yapılacak. Uyarlar duruşma öncesi 4 aydır uyuyamadığını belirterek, "Üstünden 4 ay geçti. Ben 4 aydır psikolojik tedavi görüyorum. Hiçbir şekilde uyuyamıyorum. Çünkü uyuduğum zaman olayı tekrar yaşıyorum. Evin içinde o geziyormuş gibi, beni dövüyormuş gibi oluyor. Ben bütün bunları tekrar yaşıyorum" diye konuştu.

Bir 'Merhaba' ile başlayan arkadaşlık yüzünden kabusu yaşıyor! Asansörde bile tacize uğradı

"CEZAEVİNDEN ÇIKARSA BENİ ÖLDÜRECEK"

Uyurlar, tacize uğrayan, darp edilen bütün kadınlar için bu sanığın en ağır ceza almasını istediğini belirterek şöyle devam etti: "Ben ölmeden en ağır cezayı almasını istiyorum. Ben öldükten sonra, hakkımı savunmayın. Ben ölmeden bu cezayı alsın. Çünkü bu sanık cezaevinden çıkarsa beni öldürecek. Çünkü 'benim kaybedecek bir şeyim kalmadı seni öldüreceğim' diyor. Benim sadece suçum onu istemiyorum demek. Yakınları beni alıp şikayetimden vazgeçmemi istiyorlar. Ama ben sonuna kadar şikayetçiyim. En ağır cezayı alsın."

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Kaynak: İHA

6 Ekim, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tacize uğrayıp darp edilen kadın isyan etti: Ben ölmeden cezayı alsın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Tacize uğrayıp darp edilen kadın isyan etti: Ben ölmeden cezayı alsın - Son Dakika
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