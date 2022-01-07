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Tacizi engellemeye çalışırken tutuklandı - Son Dakika

Tacizi engellemeye çalışırken tutuklandı

07.01.2022 11:11
Tacizi engellemeye çalışırken tutuklandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde Mehmet Sinan Goral, Büşra Alkan (17) ile arkadaşı Mısra Yıldız'a (24), tehdit ve hakaret edip, sözlü tacizde bulunan Bulut Sarı'yı, çıkan kavgada bacağından tabancayla yaraladı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde Mehmet Sinan Goral, Büşra Alkan (17) ile arkadaşı Mısra Yıldız'a (24), tehdit ve hakaret edip, sözlü tacizde bulunan Bulut Sarı'yı, çıkan kavgada bacağından tabancayla yaraladı. Sarı ve yanındaki Süleyman Arslan'ın şikayetçi olması üzerine Goral tutuklandı. Alkan ile Yıldız, Sarı ve Arslan hakkında suç duyurusunda bulunurken, kendilerini korumak isteyen Goral'ın serbest bırakılması için savcılığa dilekçe verdi.

Altınkum Mahallesi'nde yaşayan Büşra Alkan, iddiaya göre, bir ay önce Bulut Sarı'nın darp ettiği bir kadını araya girerek kurtardı. Bu nedenle Alkan ile Sarı arasında husumet oluştu. Alkan, 4 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında arkadaşı Mısra Yıldız'ın kullandığı otomobille Yalı Caddesi'ne gitti. Burada sahilde otomobil içinde oturup, sohbet eden iki arkadaşın yanına, Bulut Sarı ile Süleyman Arslan geldi. İddiaya göre, Bulut Sarı, otomobilin açık olan camına ellerini dayayıp, husumetli olduğu Büşra Alkan'a, 'Seni öldüreceğim, kimsenin ruhu duymayacak' diyerek tehdit etti. Tehdit edilen iki arkadaş otomobili kilitleyerek, yakındaki bir kafeye gidip, oturdu. Sarı ve arkadaşı Arslan da bir süre sonra peşlerinden kafeteryaya geldi. Alkan ve Yıldız'ı burada da rahatsız eden Sarı ve arkadaşı, tehdit ve küfürlerine devam edip, dışarı çıkarmak istedi. Bunun üzerine, kafeteryada bulunan Mehmet Sinan Goral, Alkan ve Yıldız'ın yanına gelerek korumaya çalıştı. Arslan ve Sarı bu defa Goral ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Goral, belinden çıkardığı tabancayı, ateşleyip Sarı'yı bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sarı, ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Goral ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı Sarı ve arkadaşı Goral'dan şikayetçi oldu. Polisteki işlemlerinin ardından ertesi gün adliyeye sevk edilen Goral, tutuklandı.

'SERBEST KALMASINI İSTİYORUZ'Dışarıda rahatça gezemediklerini belirten Mısra Yıldız, "Parklara gidemiyoruz. Markete bile giderken tedirgin oluyoruz. Bunların yaşanmasını artık istemiyoruz. Türkiye'de kadın olmak çok zor. Can güvenliğimiz hiçbir şekilde yok. Kadir Şeker gibi insanların dışarıda olup bizlere yardım etmesi gerekiyor. Tutuklanan kişinin serbest kalmasını istiyoruz. Türk adaletine güveniyoruz. Bize yardımcı olan arkadaşın, cezaevinde değil dışarda olmasını istiyoruz. O olmasaydı şu an belki biz hayatta olmayabilirdik" dedi.Büşra Alkan da, "Mehmet Sinan Goral, korumak amaçlı bize yardım etti. Ben haksız yere cezaevine girdiğini düşünüyorum. Biz, Goral'ın değil, bizi rahatsız eden kişinin cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.Halen olayın şokunu yaşadıklarını belirten Büşra Alkan ve Mısra Yıldız, Didim Cumhuriyet Savcılığı'na gidip, kendilerini korumaya çalışan Goral'ın serbest bırakılması için dilekçe verip, kendilerini hakaret ve tehdit edip, sözlü tacizde bulunan Sarı ve Arslan hakkında ise suç duyurusunda bulundu.

Tacizi engellemeye çalışırken tutuklandı
Tacizi engellemeye çalışırken tutuklandı
Tacizi engellemeye çalışırken tutuklandı
Tacizi engellemeye çalışırken tutuklandı
Tacizi engellemeye çalışırken tutuklandı
Tacizi engellemeye çalışırken tutuklandı
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Altınkum, Hakaret, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tacizi engellemeye çalışırken tutuklandı - Son Dakika


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