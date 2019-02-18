Taekwondo Federasyonu Başkanı Şahin: Türk Taekwondosunu İzlemeye Devam Edin

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Antalya'nın iki hafta boyunca dünya taekwondosunun başkenti olduğunu söyledi.





Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Antalya'nın iki hafta boyunca dünya taekwondosunun başkenti olduğunu söyledi.



Başkan Şahin, "Türk taekwondosunu izlemeye devam edin. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda büyük başarılar hedefliyoruz" dedi.



Türk Taekwondocular, Antalya'da düzenlenen 3 uluslararası organizasyonu, 64'ü altın toplam 238 madalyayla tamamladı.



Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun evsahipliğinde 5-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 8'inci Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası, 4'üncü WT Başkanlık Kupası ve 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasıyla adeta Antalya'da taekwondo şöleni yaşandı. Toplamda 7 bin dolayında katılımcının yer aldığı organizasyonlarda Türk sporcular elde ettikleri sonuçlarla dikkat çekti. Dünya Para-Taekwondo Şampiyonasında, Türkiye 7'si altın 4'ü gümüş ve 7'si bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile bayanlarda takım halinde dünya şampiyonu olurken, erkeklerde ise dünya ikincisi oldu. 4'üncü WT Başkanlık Kupasında ise Türk taekwondocular 15'i altın, 17'si gümüş ve 22'si bronz olmak üzere 54 madalya elde ederken, gençler ve yıldızlar kategorilerinde Avrupa şampiyonalarına toplam 45 ekstra kota kazandı. 6'ncı Uluslararası Türkiye Taekwondo Turnuvasında ise Türk sporcular müsabaka dalında 19'u altın, 27'si gümüş ve 41'i bronz olmak üzere 87, pumsede ise 23'ü altın, 21'i gümüş ve 35'i bronz olmak üzere toplam 79 madalya kazandı. Türk sporcular, büyükler kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına önemli puanlar topladı.



"2020 ÖNCESİ İDDİAMIZI ORTAYA KOYDUK"



Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, organizasyonların bir değerlendirmesini yaparken Türkiye'nin organizasyon düzenlemedeki kabiliyetine vurgu yaptı. Başkan Şahin, "İlk olarak Para-Taekwondo'da katılım rekoru kırarak gerçekleştirdiğimiz dünya şampiyonasında bayanlarda takım olarak şampiyon, erkeklerde ise ikinci sırayı aldık. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesinde iddiamızı ortaya koyduk" açıklamasını yaptı.



Şahin, "4'üncü WT Başkanlık Kupasında ve 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası ile birlikte taekwondo şölenimiz devam etti. Sporcularımız çok güçlü rakiplerinin arasında Avrupa şampiyonaları için 45 kota kazanırken aynı zamanda önemli olimpik puanlar elde etti. Bunlarla gurur duyduk. Sporcularımız aynı zamanda çok önemli uluslararası tecrübeler elde etti" ifadelerini kullandı.



ÖNEMLİ ZİRVE



Başkan Şahin, 3 organizasyonun arasında önemli bir de spor zirvesine ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, "Burada Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Erdener, Dünya Taekwondo Federasyonu Başkanı Chungwon Choue, Avrupa Taekwondo Birliği Başkanı Sakis Pragalos gibi isimleri bir araya getirerek olimpik konuları görüştük. Bu çok önemli bir buluşmaydı" diye konuştu.



"TÜRK TAEKWONDOSUNU İZLEMEYE DEVAM EDİN"



Metin Şahin, Türk taekwondosunun emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Antalya'da tam bir taekwondo şöleni yaşandı. Sporcularımız çok önemli müsabakalar yaptılar. Tüm bunlara vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türk taekwondosunu izlemeye devam edin. Hedefimiz 2020 Tokyo. Orada büyük başarılar hedefliyoruz. İstiklal Marşımızı dinletmek ve bayrağımızı olimpiyatlarda göndere çektirmeyi amaçlıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Metin Şahin'in açıklamaları



-Müsabakalardan görüntüler



-Detay görüntüler



- İstanbul

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