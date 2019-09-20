Son Dakika Haberleri: Taha akgül finalde!
Son Dakika Spor Haber

Taha akgül finalde!

21 dakika önce

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, yarı finalde karşılaştığı Çinli rakibi Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Taha akgül finalde!, System.String[]
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, yarı finalde karşılaştığı Çinli rakibi Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Türkiye'yi serbest stil 125 kiloda temsil eden Taha Akgül, ilk turu seri başı olduğu için maç yapmadan geçti. İkinci turda Moldova'dan Alexandr Romanov'u 8-0, çeyrek finalde Özbek Khasanboy Rakhimov'u 3-0 yenen Akgül, yarı finalde Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek rakiplerine puan bile vermeden adını finale yazdırdı.
Milli güreşçi yarın akşam finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek.


Kazakistan, Taha Akgül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika: Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül finalde
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: İlk kanı kim akıttı buna bakmak lazım Quaresma 10 bin TL'lik giyimiyle AVM'de dikkatleri üzerine çekti! Barcelona'ya Griezmann şoku! 80 milyon euroluk e-posta

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:09:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taha akgül finalde!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]