Taha akgül finalde!
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Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, yarı finalde karşılaştığı Çinli rakibi Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Kazakistan Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:47 Kaynak: DHA
'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Avrupa
, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül
, yarı finalde karşılaştığı Çinli rakibi Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi. Türkiye
'yi serbest stil 125 kiloda temsil eden Taha Akgül, ilk turu seri başı olduğu için maç yapmadan geçti. İkinci turda Moldova
'dan Alexandr Romanov'u 8-0, çeyrek finalde Özbek Khasanboy Rakhimov'u 3-0 yenen Akgül, yarı finalde Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek rakiplerine puan bile vermeden adını finale yazdırdı.
Milli güreşçi yarın akşam finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek.
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