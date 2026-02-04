Taha, Babasından Aldığı İlikle Hayata Dönüyor - Son Dakika
Taha, Babasından Aldığı İlikle Hayata Dönüyor

04.02.2026 09:42
Hatay'da depremzede Taha, babasından aldığı ilik nakliyle lösemiyi yenerek sağlığına kavuştu.

Hatay'da yaşayan 7 yaşındaki depremzede Taha, tedavi gördüğü Adana'daki hastanede babasından aldığı ilik nakliyle yeniden hayata tutundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan Hatice (43) ve Recep Açlan (49) çifti, 4 çocuklarıyla birlikte konteyner kentte yaşamaya başladı. Geçtiğimiz Mayıs ayında çiftin en küçük evlatları Taha'nın hastalanması üzerine aile çocuklarını doktora götürdü. Hatay'da yapılan tetkikler sonucu Taha, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan testler sonucundaysa Taha'nın lösemi olduğuna dair teşhis konuldu. 7 ay boyunca Acıbadem Adana Hastanesi'nde tedavi gören Taha için ilik nakli olması kararlaştırıldı. Ailesinden alınan kan örnekleri sonucu babanın iliği oğluna yüzde 100 uyumlu çıktı. 6 Ocak'ta ise baba Recep'ten alınan ilik oğluna nakledildi ve Taha, 21 günlük hastanede kaldığı sürenin ardından taburcu edildi.

Yaşadıkları süreci anlatan anne Hatice Açlan, evladının zorlu bir dönemden geçtiğini ancak yeniden sağlığına kavuştuğunu belirtti. Baba Recep Açlan ise oğluna ilik verebildiği için mutlu olduğunu söyledi.

"Annesi doğurmuş, babası kök hücresini vermiş oldu"

Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen ise Taha'nın ilik naklinde çok şanslı olduğunu belirterek, "Taha'nın durumu nadir olan bir durum. Taha, zorlu bir lösemi süreci geçirdi ancak babasının iliği tam uyumlu çıktı. Donör olarak babasını kullandık. Annesi doğurmuş, babası kök hücresini vermiş oldu. Şu anda Taha çok iyi durumda" dedi.

Prof. Dr. Antmen, herkesi kan ve kök hücre bağışçısı olmaya davet etti. - ADANA

Kaynak: İHA

