UKRAYNA'DAN GELEN ROJEN ADLI GEMİNİN DENETİMLERİ YARIN SABAH YAPILACAK - Son Dakika
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UKRAYNA'DAN GELEN ROJEN ADLI GEMİNİN DENETİMLERİ YARIN SABAH YAPILACAK

06.08.2022 20:02
UKRAYNA'DAN GELEN ROJEN ADLI GEMİNİN DENETİMLERİ YARIN SABAH YAPILACAK

TAHIL sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan yola çıkarak akşam saatlerinde İstanbul'un kuzeyine demirleyen Malta bayraklı Rojen isimli geminin denetimi yarın sabah yapılacak.

TAHIL sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan yola çıkarak akşam saatlerinde İstanbul'un kuzeyine demirleyen Malta bayraklı Rojen isimli geminin denetimi yarın sabah yapılacak.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün sabah Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan İngiltere'ye gitmek üzere hareket eden Malta bayraklı Rojen isimli gemi akşam saatlerinde İstanbul'a ulaştı. 13 bin ton mısır taşıyan gemi İstanbul'un kuzeyine demirledi. Rojen adlı geminin denetiminin yarın sabah gerçekleştirileceği öğrenildi. Rojen adlı gemi havadan da görüntülendi.


- İstanbul
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UKRAYNA'DAN ÇIKAN 3 GEMİDEN İLKİ İSTANBUL AÇIKLARINA ULAŞTI -1 UKRAYNA'DAN ÇIKAN 3 GEMİDEN İLKİ İSTANBUL AÇIKLARINA ULAŞTI -1 MSB: '13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı ROJEN isimli gemi de İstanbul'un kuzeyine demirledi' MSB: '13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı ROJEN isimli gemi de İstanbul'un kuzeyine demirledi'
Kaynak: DHA

İstanbul, Ukrayna, Malta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UKRAYNA'DAN GELEN ROJEN ADLI GEMİNİN DENETİMLERİ YARIN SABAH YAPILACAK - Son Dakika

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SON DAKİKA: UKRAYNA'DAN GELEN ROJEN ADLI GEMİNİN DENETİMLERİ YARIN SABAH YAPILACAK - Son Dakika
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