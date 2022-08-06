Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün sabah Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan İngiltere'ye gitmek üzere hareket eden Malta bayraklı Rojen isimli gemi akşam saatlerinde İstanbul'a ulaştı. 13 bin ton mısır taşıyan gemi İstanbul'un kuzeyine demirledi. Rojen adlı geminin denetiminin yarın sabah gerçekleştirileceği öğrenildi. Rojen adlı gemi havadan da görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › UKRAYNA'DAN GELEN ROJEN ADLI GEMİNİN DENETİMLERİ YARIN SABAH YAPILACAK - Son Dakika

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